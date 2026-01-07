醫療器械不斷更新難熟練 醫：由廠商示範.點到為止

台中市 / 綜合報導

醫材廠商會進入醫院手術室內輔助醫師，提供器械使用教學，最常見的就是神經外科、骨科以及心臟外科的手術，有神經外科醫師透露，一台新的器械進到醫院，需要廠商實際示範教學5次左右，但通常都是是點到為止，真正完成手術的人還是主治醫師。法醫高大成則說，手術中主治醫師不可能會把動作交給其他人，畢竟攸關人命，出事就必須負責。

手術進行中醫師緊盯著儀器，雙手執刀開始手術，每一個動作都不能馬虎，這是醫院手術房內的開刀過程，要完成一場手術有時除了靠醫師的雙手，也需要使用不同的器械，但隨著科技越來越進步，手術醫療器械的更新速度也變快，這時廠商為了要讓醫師們使用器械上更上手。

會跟著進到手術室內輔助醫師，其中包含骨科、神經外科以及心臟外科範圍內的手術最常見，醫師私下透露，由廠商在手術房內示範使用器械，其實並不少見但重點在於，主要執行手術的還是得由主治醫師來進行，各家醫學中心也有明文規定，非醫療人員進到手術室，進行教學目的或器械維修等工作，必須事先通知開刀房並登記。

胸腔內科醫師蘇一峰說：「比較不可能在醫療法的規範下，由廠商來幫醫師來操作，因為這樣是違反醫療法的。」法醫高大成也認為，手術進行一定是由主治醫師來操刀，畢竟攸關人命，不可能冒險砸了自己的招牌，法醫高大成說：「一定是資深的醫師，開刀的那個自己要做，絕對是這樣，他不敢交給別人做，萬一出事情是他要負責，越厲害的，出一次事情越大條。」

為了要更快適應新的器械，廠商在旁教學已經成為必要，但最終完成手術的人還是醫師，不只對病患負責，也把能掌控的風險降到最低。

