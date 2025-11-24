醫療團隊穿街過巷 照護街友追蹤治療

通膨影響，美國生活越來越不容易，在邁阿密，街友人數明顯上升。有醫師跟學生組成的街頭醫療團隊，到街頭巷弄，提供醫療服務。

每周六早晨，醫療團隊推著裝備、帶著藥品，走進邁阿密的各個角落。邁阿密街頭醫療醫師 班特：「這是邁阿密街頭醫療團隊，我們基本上是一個非營利組織，為邁阿密的無家可歸，及無遮蔽居住的人口，提供醫療需求服務。」

團隊成員為民眾測量血壓、驗血糖、配眼鏡，也在街頭記錄病史、安排後續追蹤。邁阿密街頭醫療醫師 班特：「如果他們有任何問題，我們會記錄病史，檢查生命徵象 血壓 血糖，然後根據他們的具體需求進行處理。」

從傷口包紮到皮膚病照護，從慢性病追蹤到協助買藥，街頭醫療不只救急，也減少急診室壅塞。並給予病患隱私、傾聽主訴，提供最貼近需求的照護，讓無家可歸者也會得到清楚的指示與安心感。 病患 湯普森：「我一直都可以來這裡，而且它永遠都開著，他們從不拒絕任何人，不管情況如何 不管你看起來怎樣，怎麼說話 都不會拒絕任何人。」

邁阿密街頭醫療團隊創辦人 亨德森：「透過提供這些服務，我們其實是在減輕人們在街頭的痛苦，而我們發現人們進來後，他們想接受服務，他們想離開街頭 他們想找出一條出路。」

在房價高漲、收入停滯、移民執法加強的當下，街頭人口持續增加。邁阿密街頭醫療團隊成為無家者與醫療體系之間的橋梁，用一次次巡診，讓街頭成為守護生命的第一道防線。

