醫療團隊一路相伴 跨越脊病生命前行

脊髓損傷對生活會有極大影響，有一群病友、跨越疾病，不放棄生命。這些生命收錄在一本新書裡，他們是慈濟醫療志業的20位病友，選擇不放棄的生命見證，以及醫療團隊一路上陪伴的歷程。

脊髓損傷病友 李政道：「我想這可能就是，上天給我們的一種考驗，。」

拿著手沖壺，穩定的注入熱水，沖出咖啡香，對李政道來說，曾經是那麼遙不可及的一件事。在上班途中遭遇車禍，左半邊癱瘓，經過五年的治療復健，這一杯咖啡，也沖出了他對生命的全新理解。

脊髓損傷病友 李政道：「還好我很慶幸的是，在我受傷的時候，我遇到了慈濟醫療團隊，的治療及照顧 努力的復健，相信最終的成果，將會是我們在這人生旅程上，最重要的一個轉捩點。」

帕運羽球國手胡光秋，和雙打搭檔楊伊宸，在全球賽事征戰旅程中，如廁的泌尿問題一度也成為困擾，幸好在專業團隊協助下，他們揮出金牌人生，更站上世界排名第六的傲人成績。

脊髓損傷病友 胡光秋：「不管是在醫療，不管是在運動方面，或者是生活方面，只要你願意走出來，其實有很多人支持你們，我們也是在做這樣的榜樣，讓更多身障 脊髓損傷者，能夠看見我們的努力，看到他們有更多的希望。」

慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心，在花蓮慈濟醫院舉辦新書發表，這本書記錄了20名傷友，與醫療團隊攜手重建的生命故事。

慈濟醫療志業副執行長 郭漢崇：「從基本的泌尿系統改造，泌尿系統的併發症，提高生活品質，現在林院長他們的團隊，更要利用幹細胞 用電刺激，利用各種新進的技術，讓大家能夠重新回到健康的工作，能夠回到健康的生活。」

翻開生命新的一頁，從病房到日常，醫療團隊用陪伴幫助脊髓傷友重返人生。「跨越脊病 生命前行。」

