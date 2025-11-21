醫療外交不只榮邦 林佳龍：珍視人性尊嚴

衛福部、外交部與健保署日前共同舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，友邦海地衛生暨人口部長席納勒(Bertrand Sinal)、瓜地馬拉衛生部長巴諾亞(Joaquin Barnoya)應邀來台出席，並分別前往外交部拜會部長林佳龍。林佳龍今天(21日)在社群平台發文表示，海、瓜都是台灣重要友邦，而賴清德總統具有醫師背景，對友邦醫療建設格外重視，這正是外交部推動醫療外交的最大後盾，將持續為友邦人民擘劃更健康的未來。

林佳龍強調，醫療外交不只是榮邦，更是台灣人對基本人權的堅持，以及對人性尊嚴的珍視，外交部將持續讓台灣的愛與善意在世界發光。

林佳龍指出，外交部已將「智慧醫療與健康產業」納入「榮邦計畫」8大旗艦項目之一，並規劃從強化醫院建設、援助醫療設備、建置醫療資訊系統、培育醫衛人才，以及建立永續給付制度等5大面向著手，協助友邦全面提升醫療量能與品質。

林佳龍表示，席納勒與巴諾亞利用這次在台交流機會，表達強化彼此醫療合作的想法，他對此事樂觀其成，承諾台灣願成為海、瓜醫療合作最堅強後盾，未來更將與兩國在人才培育上持續深化合作。

林佳龍還提到他去年訪問瓜地馬拉時，與巴諾亞一起前往聖胡安德歐斯(San Juan de Dios)醫院新生兒大樓視察，而巴諾亞這次則欣喜向他分享，該醫院目前最多可同時照護90名新生兒，已成為瓜國照護量能最完善的新生兒醫療醫院。

林佳龍表示，每位孩子都是天使，不分種族、膚色與信仰，都值得享有同等醫療照護、被細心呵護，外交部會一直努力讓台灣的善意跨越疆界、溫暖更多生命。