醫療外交再升級！雙和醫院助馬紹爾培育醫療人才
台灣與太平洋友邦馬紹爾群島共和國的邦誼再次透過醫療合作寫下新頁。馬紹爾群島衛生暨公共服務部（Ministry of Health & Human Services）於上週正式宣布，已與我國衛生福利部雙和醫院完成長期合作協議的續約。此次續約不僅代表雙和醫院院長李明哲親赴前線的具體成果，更標誌著台灣「醫療外交」從單純的資源援助，邁向「人才永續培育」的深度合作階段。
此次李明哲院長率團訪問馬紹爾群島並簽署續約，核心重點在於強化馬國自主的醫療衛生體系。這項協議展現了兩國政府對於「投資下一代醫師」的共同承諾，並採取「在地扎根」與「國際接軌」雙軌併行的策略。
在「2026 年醫學實習培訓計畫」的架構下，雙和醫院將持續派遣合格的專科教學醫師進駐當地首都馬久羅醫院（Majuro Hospital），透過「手把手」的臨床指導，直接在當地培訓馬紹爾的實習醫師，確保醫療經驗能因地制宜，精準解決當地的實際病症。
不僅如此，為了進一步提升專科醫療水準，雙方也將延續「住院醫師培訓計畫」，保證馬紹爾籍醫師可持續前往台灣，在雙和醫院接受高強度的進階專科訓練。這項雙向交流機制，讓馬國醫師能將台灣先進的醫療技術與臨床專業帶回家鄉，直接惠及當地社區民眾，完成從基礎實習到專科精進的完整人才拼圖。
馬紹爾群島衛生部在聲明中特別感謝李明哲院長、雙和醫院以及台灣衛生中心（Taiwan Health Center）的長期貢獻。這顯示台灣醫療團隊在當地的深耕已獲得高度信任，成為維繫兩國外交關係的重要紐帶。
透過這種「培力型」的合作模式，台灣不僅輸出了醫療技術，更協助友邦建立可長可久的公衛體系，具體實踐了「Taiwan Can Help」的精神。
