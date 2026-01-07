醫療專家評測制度邁入第三年 2025 年度成果正式發布 — 單一年度 29 項產品通過評測 金級標章占多數 精準健康市場門檻逐步成形

醫療專家品質評測認證計劃於 2023 年由國際家庭健康守護學會，攜手國家衛生研究院技轉及育成中心共同發表，邀集超過百位專科醫師參與，透過科學化、制度化流程，為健康產品建立行銷前的重要專業驗證基礎。進入制度推動第三年的 2025 年，單一年度即

有 29 項產品通過醫療專家評測並取得標章肯定，且金級標章占多數，顯示評測制度已具備實質篩選能力，並逐步形成市場可辨識的專業門檻。

隨著精準健康與亞健康成為主流健康管理趨勢，消費市場對健康產品的安全性、科學依據與專業可信度要求日益提升。為回應健康產品行銷長期缺乏客觀判斷基準的問題，「醫療專家品質評測認證計劃」持續以醫療專業為核心，建立可被檢視、可被理解的評測制度，逐步補齊健康消費市場的信任機制。

評測機制以安全性、功效性與醫師反饋度三大面向進行整體分析。安全性著重原物料來源、法規檢驗項目與包裝標示透明度；功效性則檢視產品特色、使用方式及是否具備科學數據與文獻佐證；醫師反饋度則透過醫療專家審核與實際試用回饋，提供貼近臨床與生活情境的專業觀點。

回顧制度推動成果，2023 年共有 12 項產品通過評測取得標章肯定；2024 年通過評測的產品數提升至 17 項，其中包含 13 項通過 100 位醫師評測的金級標章，以及 4 項通過 30 位醫師評測的銀級標章。

2025 年通過醫師評測認證產品名單

國際家庭健康守護學會指出，評測標章採取分級制度設計，金級標章須通過 100 位醫師評測，銀級標章則須通過 30 位以上醫師參與，確保評測結果具備足夠代表性與專業共識基礎。未來將持續優化評測流程，並擴大與不同健康應用場域的連結，讓評測成果實際回饋至市場決策與消費行為之中。

醫療專家品質評測認證計劃的長期目標，並非僅止於標章授予，而是逐步建立精準健康市場的制度性基礎建設，讓真正具備專業實力與科學依據的健康產品被看見，也協助消費者在健康選擇上，做出更安心、理性的判斷。



