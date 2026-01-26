醫療專車動態難掌握 鄭宇恩促改善三芝石門就醫交通
（記者陳志仁／新北報導）為滿足三芝、石門地區長者前往淡水及台北地區就醫的交通需求，新北市規劃多條醫療專車路線，但長期存在回程站點不明、公車動態難以掌握的困擾；新北市議員鄭宇恩邀交通局及三芝、石門區公所開協調會研商對策，盼優化醫療巴士服務品質，避免再發生長輩搭不到車的情況。
鄭宇恩指出，三芝、石門過去醫療分區與台北市士林、北投同屬一區，民眾除前往淡水馬偕外，亦常就醫於台北榮總、關渡醫院、振興醫院及新光醫院；三芝區公所長期於週一至週五及週六上午開設新巴士 F135、F137 醫療專車往返市區及醫院，今年石門區公所也加入 F161 路線，提供石門居民往返淡水馬偕與關渡醫院的交通服務。
鄭宇恩表示，石門醫療專車加入後，確實分擔三芝路線的需求，但最關鍵的問題仍在服務資訊不清；特別是 F137 過去經常無法顯示車輛即時動態，民眾無從判斷是誤點或已駛離，返程候車地點也因醫院工程或警衛引導不一，導致長輩不確定是否站在正確位置，嚴重影響乘車權益。
會議中決議，由交通局會同區公所及新巴士業者，針對關渡醫院與新光醫院等尚未設置固定站點的地點，尋找合適空間設立明確候車區，讓乘客與司機都有一致遵循的停靠位置；同時實地檢討 GPS 訊號、設備及司機操作流程，強化教育訓練與稽核機制，確保公車動態資訊能穩定提供。
鄭宇恩補充，石門區公所亦初步同意醫療專車改行經三芝國中，在優先服務石門居民的同時，也兼顧三芝居民就醫需求；並將評估於淡水馬偕院內設置太陽能智慧站牌，提供更清楚的候車資訊。
鄭宇恩強調，醫療專車是偏鄉長者最重要的交通命脈，相關規劃必須以長者實際使用情境為核心，無論站牌標示或即時動態都應做到位；未來將持續追蹤改善進度，確保三芝、石門長輩每一次就醫往返都能更加安心、有保障。
其他人也在看
從二手紙箱到風的庇護所 元智藝設系以《捕風器》實踐永續設計教育
元智大學藝術與設計學系大二設計創作課程期末交流評圖，發表共同設計題目《捕風器 Windcatcher：A Shelter/Furniture for the Invisible Flow》。本次課程共有 34 位學生參與，透過實體與線上交流方式，呈現以再生材料為核心的家具與小型空間裝置創作成果，展現設計教育結合永續理念與實作行動的具體實踐。「捕風器」引導學生從身體感知與空間經驗切入，思考如何讓風被看見、被聽見，甚至成為庇護與停留的媒介。課程要求學生以二手紙箱為主要材料，結合竹木、織物、線材、燈具、感測器等複合媒材，設計一件可承受自身重量、同時具備舒適感與安全感的家具或小型空間裝置，並實際設置於校園半戶外空間，讓作品與風、光影及人流互動。指導老師黃琬雯表示，本次課程的材料來源，特別感謝 momo富邦媒體科技捐贈大量二手紙箱，讓學生在真實材料與結構限制下進行設計與構築。透過元智大學永續發展暨社會責任中心的媒合，成功串聯企業資源、大學課程與永續理念，使循環再利用不只是課堂討論的概念，而是可以被實踐的設計行動。《捕風器》作品展現多元的設計取向與感知方式，有的作品透過切割、懸吊與感測互動，將風轉台灣好新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
注意！基隆破管施工 5000戶明停水12小時
注意！基隆破管施工 5000戶明停水12小時EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
朱團東歐巡演遞台灣文化名片 藝術節總監驚：觀眾超嗨前所未見！
朱宗慶打擊樂團40週年首次海外出擊，受邀前往東歐，分別於1月24、25日，參與 IPEW克羅埃西亞國際打擊樂節，以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節的壓軸演出，獲得跨國打擊樂社群與當地觀眾熱烈迴響，預計於台灣時間27日晚間載譽返國。此次造訪東歐兩大藝術節，以世界巡演旗艦作品「動能∞無限」（Ene自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
彰藝高中棒球隊勇奪鐵鎚盃季軍 創隊史新高成績
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣立藝術高中棒球隊近期參加「鐵鎚盃」貝比魯斯全國青棒錦標賽，全隊由一、互傳媒 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
廢惡法 重建校園信任
日前在教育部大樓前，出現了令人震撼的一幕，上千名來自全台各地的老師身穿黑衣抗議，將寫著「NO」的紅布條綁上教育部圍欄。這群平日在教室裡教書的人，如今被迫放下課本走上街頭，憤怒地指控現行的校事會議制度已經變質，成為毀掉教育熱忱的元凶。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
瑞銀喊出台股新高峰36,595點
外資指路金馬年重磅目標價再一發！瑞銀證券指出，台股站在3萬點大關之上，市場整體評價合理，如要更上層樓，則須仰賴獲利動能進一步延伸到2027年，直指行情主旋律將由重新評價（re-rating）轉向執行力驅動獲利成長，喊出36,595點高點預期、樂觀預期更逼近38K，一舉超車所有研究機構。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
國際金價飆破五千美元大關 金牙也拿來變賣
國際金價飆破五千美元大關 金牙也拿來變賣EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
第1屆金繪獎入圍公布 曹俊彥獲特別貢獻獎
文化部首辦國家級繪本獎項「金繪獎」，歷經3個月初審及複審，於26日揭曉入圍名單，同時公布首屆金繪獎「特別貢獻獎」由被譽為台灣兒童文學界點子王的曹俊彥獲得；其他最終得獎名單預計於4月下旬頒獎典禮現場公布。評審團表示，曹俊彥在編輯與創作崗位上深耕60多年，即使在物資貧乏的年代，仍不屈於有限資源，運用印刷自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
"阿松與阿暖"海外首宣傳 柯叔元.白家綺現身檳城掀暴動
生活中心／綜合報導演員柯叔元、白家綺，日前到馬來西亞檳城舉辦見面會，也為即將在馬來西亞上檔的新戲"阿松與阿暖"，提前暖身，兩人一下飛機就受到大批粉絲團團包圍，爭相與他們拍照合影，讓首次到大馬宣傳的柯叔元是又驚又喜。演員柯叔元、白家綺，才剛下飛機，就受到馬來西亞的粉絲熱烈歡迎。演員 白家綺：「阿芬這個角色就是，你會想要對她說，你會想要把，你遇到的事情跟她分享。」白家綺、柯叔元體驗馬來西亞新春必「撈生」儀式。（圖／民視新聞）演員 柯叔元：「在台灣就真的有一個人，做了這個紙的老虎，真的硬到可以把石頭敲破，我實際見證它，所以裡面說不要再問我，我的紙有多硬啪，結果牆壁就裂掉了。」兩人在台上分享年度台語大戲，"阿松與阿暖"中飾演的角色，但早在新戲上檔前，柯叔元主演的"阿榮與阿玉"，已在馬來西亞大獲好評。演員 柯叔元：「戲如人生人生如戲，所以戲就像人生一樣，人生也像演戲一樣，我相信我們是專業的演員，但你們是沒有收費的演員，平常大家演的，也不會比我們少。」演員 白家綺：「因為大家扮演，不一樣的角色嘛，我們要扮演母親，扮演妻子扮演丈夫兒子。」白家綺、柯叔元體驗馬來西亞新春必「撈生」儀式。（圖／民視新聞）笑說戲如人生，人生如戲，首次到馬來西亞宣傳的柯叔元，更謙虛的說，沒想到自己在馬來西亞居然有這麼多粉絲，既然來都來了，該有的粉絲福利當然不能少。陪粉絲玩遊戲，更親自送上"阿松與阿暖"的限量周邊，親切與大家拍照合影，台下大批粉絲也把握機會，拿手機搶拍，活動結束後，兩人也親自體驗馬來西亞新春必備的「撈生」儀式，為這趟難忘的大馬行，畫下完美句點。原文出處：柯叔元.白家綺現身檳城掀暴動！ 「阿松與阿暖」海外首宣傳 粉絲包圍搶拍照 更多民視新聞報導不再演苦情女！陳仙梅《豆腐媽媽》頂嘴公婆「惹怒洪都拉斯」劇透角色：會讓你討厭死吳宗憲2百萬紅包催生 Lu典1神秘數字洩端倪蔡瑞雪練舞穿搭「中空挖大U」炸出雪球！川字馬甲線掀暴動民視影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
威力彩第115008期開獎
（中央社台北26日電）威力彩第115008期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、03、32、26、12、38，第二區中獎號碼為04。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用
「幼幼希望號」啟航 偏鄉木工坊正式啟用EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
機械業減碳進入數據撐腰硬指標時代 綠色機械標章點名誰能活下來
為了讓台灣機械產業跟上全球減碳、節能這股趨勢，臺灣機械工業同業公會最近推出「綠色機械標章」。這個標章就是幫機械設備做了一張有官方認證的節能身分證，同時，讓外界一眼就能看出來，這台機械設備不是自己說環保就環保，而是真的有數據、有標準掛保證的產品。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘
115年度中央政府總預算案目前仍卡關，遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審。本會期即將在30日結束，國民黨立院黨團今（26）日指出，敬告行政院長卓榮泰別裝窮賣慘，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4則留言
黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 國防部撂重話：政治宣示取代專業審查
民眾黨團今（26日）推出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。國防部今晚對此暗指，此是政治宣示取代專業審查，更稱內容明顯不完整，亦欠缺專業評估。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台南市立醫院癌症篩檢中心「六癌齊發」 打造更完整的癌症防護網
台南市立醫院癌症篩檢中心邁入第15週年，癌症篩檢中心主任吳坤陵指出，曾透過持續提醒病人進行癌篩，成功協助揪出第一期大腸癌，經治療後已健康生活十餘年。今年院方更配合國家政策，新增胃癌篩檢，從五癌升級為「六癌齊發」，打造更完整的癌症防護網，呼籲符合資格民眾踴躍參與，及早為健康把關。根據衛福部國健署統計，112年全台約有13.8萬人罹癌、5.3萬人因癌症離世，顯示癌症防治迫在眉睫。吳坤陵表示，台南市立醫院癌症篩檢中心自民國99年成立以來，不僅提供院內篩檢服務，更主動深入社區與職場，守護市民與勞動族群健康。去年因國健署擴大免費癌症篩檢資格，院內篩檢量增加逾2,500人次，成效顯著。在各項篩檢成果中，大腸直腸癌與肺癌的防治成效尤為突出。台南市立醫院於民國109至111年間，連續三年榮獲全國區域醫院「大腸直腸癌最佳救援王」第一名，並於112年獲得SNQ國家品質標章，113年再以「腸癌早期篩檢奪得先機」榮獲TSA台灣永續行動獎，屢獲國家級肯定；肺癌篩檢總人數亦名列全市第二。為提升篩檢效率並降低民眾等待報告的不安，院方持續強化設備與流程，配置兩台高階512切電腦斷層掃描儀，加速排程與判讀，並由專業醫師台灣好新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
風月同天│ 分開是為了擁抱世界
在20年前的菲律賓，連體嬰分割手術並不普遍，山區裡的一位媽媽被村裡人視為不祥的人物，只因她生了一對相連的雙胞胎女嬰。迷信的民風一度讓這位母親相信，這一切是因為懷孕時吃太多連體香蕉造成的。在一次奔赴...大愛電視 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台版霍諾德？ 為看演唱民眾攀爬裝置藝術品
台版霍諾德？ 為看演唱民眾攀爬裝置藝術品EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
過年吃得巧、吃得健康！中醫師傳授膳食與穴位秘訣
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】年節期間，親友相聚、美食環繞，大家往往容易放縱吃喝，攝取過多高糖、高 […]觀傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
獨家／「鞋帶」捲入北捷手扶梯！後方「撞一團」險受傷
獨家／「鞋帶」捲入北捷手扶梯！後方「撞一團」險受傷EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
掃除官僚障礙 歐盟擬推「48小時開公司」制度
（中央社記者林尚縈柏林26日專電）歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）宣布，歐盟計畫推出名為EU Inc.的新公司制度，未來企業可在歐盟境內全程線上辦理設立登記，最快48小時內完成，並一體適用所有成員國，相關立法提案預計3月在布魯塞爾提出。中央社 ・ 13 小時前 ・ 1則留言