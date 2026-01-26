醫療專車動態難掌握 鄭宇恩促改善三芝石門就醫交通

（記者陳志仁／新北報導）為滿足三芝、石門地區長者前往淡水及台北地區就醫的交通需求，新北市規劃多條醫療專車路線，但長期存在回程站點不明、公車動態難以掌握的困擾；新北市議員鄭宇恩邀交通局及三芝、石門區公所開協調會研商對策，盼優化醫療巴士服務品質，避免再發生長輩搭不到車的情況。

圖／新北市議員鄭宇恩邀交通局及三芝、石門區公所開協調會研商對策。（新北市議員鄭宇恩服務處提供）

鄭宇恩指出，三芝、石門過去醫療分區與台北市士林、北投同屬一區，民眾除前往淡水馬偕外，亦常就醫於台北榮總、關渡醫院、振興醫院及新光醫院；三芝區公所長期於週一至週五及週六上午開設新巴士 F135、F137 醫療專車往返市區及醫院，今年石門區公所也加入 F161 路線，提供石門居民往返淡水馬偕與關渡醫院的交通服務。

廣告 廣告

鄭宇恩表示，石門醫療專車加入後，確實分擔三芝路線的需求，但最關鍵的問題仍在服務資訊不清；特別是 F137 過去經常無法顯示車輛即時動態，民眾無從判斷是誤點或已駛離，返程候車地點也因醫院工程或警衛引導不一，導致長輩不確定是否站在正確位置，嚴重影響乘車權益。

圖／石門醫療專車加入後，確實分擔三芝路線的需求，但最關鍵的問題仍在服務資訊不清。（新北市議員鄭宇恩服務處提供）

會議中決議，由交通局會同區公所及新巴士業者，針對關渡醫院與新光醫院等尚未設置固定站點的地點，尋找合適空間設立明確候車區，讓乘客與司機都有一致遵循的停靠位置；同時實地檢討 GPS 訊號、設備及司機操作流程，強化教育訓練與稽核機制，確保公車動態資訊能穩定提供。

鄭宇恩補充，石門區公所亦初步同意醫療專車改行經三芝國中，在優先服務石門居民的同時，也兼顧三芝居民就醫需求；並將評估於淡水馬偕院內設置太陽能智慧站牌，提供更清楚的候車資訊。

鄭宇恩強調，醫療專車是偏鄉長者最重要的交通命脈，相關規劃必須以長者實際使用情境為核心，無論站牌標示或即時動態都應做到位；未來將持續追蹤改善進度，確保三芝、石門長輩每一次就醫往返都能更加安心、有保障。