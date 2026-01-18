醫療專車十載寒暑 扶持弱勢愛相隨

從苗栗竹南發車，沿途經過頭份停靠站點，前往台中慈濟醫院的醫療共乘專車，十年來，有好幾位女性隨車志工，默默用愛守護陪伴著患者。像有兩位患者，因此成為慈濟照顧戶，志工除了陪伴，還輔導他們自力更生，做小生意貼補家計，這台車不只是醫療專車，而是象徵著一份希望光明。

因為意外左腳截肢，來台13年的越南新住民莊女士，生活中依靠輪椅和電動車代步。

而患有腦性麻痺的何女士，同樣行動不太便利。

慈濟志工 林月彩：「因為她的頸椎、腰椎，髖關骨全部壞掉。」

從認識到開始關懷，愛的連結從醫療專車上展開，隨車志工輔導照顧戶自力更生。

慈濟志工 林月彩：「就是要讓她有自信心，我是星期三、星期四，會去潭子(台中慈濟)醫院，然後她的東西都可以上車。」

這台從竹南開往頭份，載患者前往台中慈濟醫院看病的醫療專車，協助照顧戶做生意，何女士看中醫也能拚經濟。

慈濟照顧戶 何女士：「一個禮拜(看醫生)一次啊，(處理後有比較好) 有啦。」

隨車志工個個用心，從掛號、陪診到家屬溝通，服務全方位。

慈濟志工 姚婉婷：「他沒有來看診，我們就會通知他，你怎麼了，就好像關心自己的家裡的長輩，爸爸媽媽一樣。」

付出不怕累，72歲的陳瑞滋總是清晨四點多起床準備點心。

慈濟志工 陳瑞滋：「有的趕時間，他們早上可能沒有吃東西，去有一個東西墊墊底。」

65歲的鄧玉采，擔任隨車志工走出喪夫之痛。

慈濟志工 鄧玉采：「我已經有走出來一點點，老實說是這樣，也可以說，利用我還年輕，其實我也不年輕，我也可以照顧這些需要我的人 。」

這不只是台醫療專車，而是讓人搭了能安心的車。

慈濟志工 林月彩：「除非我可能往生了(才)不會來了，常常人家會講，你們這樣隨車很累，我說不會啊，如果你們叫我不要來，我可是會生大氣。」

醫療專車承載著愛與希望，溫暖守護從未中斷。

