醫療展拚健康管理商機 智能戒與AI營養系統成焦點

（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣醫療科技展登場，智慧健康管理為焦點之一。世紀民生發表第三代AI智能戒，鎖定長時間健康監測；桂冠、全家與華碩推出整合量測、AI分析與餐食選購的「健康生態圈」；健談則展示可3秒完成飲食辨識的營養管理系統，顯示健康科技正加速邁向數據化與整合化。

世紀民生參加台灣醫療科技展，今天發表第三代AI智慧穿戴新品智能戒。世紀民生董事長張祐銘表示，將鎖定中高齡健康管理族群，此次升級將導入體脂機、血壓計、血糖機等第三方設備串聯，邁向跨設備整合平台，未來希望打造大健康平台與訂閱生態系，從硬體銷售走向多設備加數據服務的混合型營收模式。

為回應高齡化浪潮下的生活挑戰，桂冠今天聯手全家便利商店與華碩電腦，在台灣醫療科技展舉辦成果記者會，展示內建於全家APP中的「健康生態圈」功能。

桂冠實業營銷副總王振宇表示，過去高齡健康管理多停留於生理數據紀錄或醫療端追蹤，加上長輩多數對機器操作不熟悉，經常讓健康記錄半途而廢，能依循數據落實到日常飲食更是少數。

他說，此健康生態圈是由華碩健康小站負責量測血壓、血氧、體脂、心率等關鍵指標，並將資料安全串接至全家APP，由AI模型分析生成個人化營養建議。使用者可直接透過全家APP進行健康管理、家人數據共享，並依建議選購由桂冠營養研究室研發的餐食，打造「量測、分析、選購」的完整路徑。

另外，健談今天展出「健管家遠距智慧營養管理系統」，將AI、健康數據與個人化營養決策進行整合。健談董事長林鈺軒表示，此次展示AI食物辨識與營養分析能力，包括AI食物辨識與即時計算分量技術，僅需「拍一張照片」或「說一句話」，系統即可在3秒內完成飲食紀錄，包括餐點辨識、營養素換算等，不再需要繁重人工紀錄。

林鈺軒表示，目前合作夥伴包括台大醫院、台北榮總、台北慈濟醫院等醫學中心，及北榮新竹分院、基隆長庚紀念醫院等醫院，並延伸至台北海洋科技大學等健康促進與教育單位，也正洽談多家醫院合作，為未來營運規模打基礎。（編輯：楊蘭軒）1141204