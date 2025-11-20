醫療巡迴車贈予高雄榮總 共創有愛社會

方女士平時於高雄榮總就醫，感受到醫護人員的照顧與溫暖，因而希望能以行動回饋社會與醫院，遂慷慨捐贈醫療巡迴車一輛，透過高雄榮總將醫療巡迴車服務深入社區，服務更多需要照顧的民眾，這份心意令人十分感動。(見圖)

高雄榮總今(廿)日說明，該車搭載為最新的鋰電池油電動力系統，可以提供每公升汽油可行駛二十五.三公里的平均油耗，已達標淨零排放量，屬於碳中和車款，可減緩全球暖化、海平面升上及環境污染等問題，更符合醫院推動ESG與落實碳中和的永續目標。

陳金順院長特別表達誠摯的謝意，感謝方女士的善行義舉，並表示，該院目前積極推動遠距醫療服務，方女士在此時捐贈醫療巡迴車，不僅強化醫院偏鄉醫療服務，更使醫療團隊能以更安全、完善的設備照顧偏鄉民眾，意義深遠。這樣的善心義舉，讓人由衷敬佩，不僅展現出對社會的溫暖關懷與回饋精神，方女士以愛心行善的具體行動，為社會注入正向力量，也成為激勵我們醫院持續服務、照顧更多病患的最佳典範。

高雄榮總自創立以來，始終秉持著「高質服務、雄心創新、榮耀生命、總歸愛心」的核心價值，期望民眾均能接受優質可近性的醫療服務；高雄榮總誠摯感謝方女士的慷慨捐贈，這份善心將使更多人受惠，持續傳遞社會溫暖與正能量。