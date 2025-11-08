《醫療希望在花蓮》撐起花東生命希望
花蓮慈濟醫院創院三十九年，從一間偏鄉小醫院，到成為東台灣的重要醫療支柱，如今這段歷程也被集結成書，由院長林欣榮親自主述，記錄醫療、人文與使命並行的發展足跡。
翻開書本，裡頭記錄當年的這間偏鄉醫院，近四十年後成為東台灣的重要醫療支柱，花蓮慈濟醫院，這段發展歷史在院長林欣榮的主述下出版成書，記錄醫療及人文並行的足跡。花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「這本書 醫療希望在花蓮 ，主要是見證我們花蓮的，行政醫護 醫技的同仁，他們在過去這40年中間，各種的努力 心路歷程，怎麼樣把花蓮慈濟醫院，變成一個花蓮慈濟醫學中心。」
努力、創新、研發，在醫護人員以及慈濟志工多年的努力下，終於完成上人想要發展的中西醫合併，不僅讓醫療更貼近人心，同時不忘最重要的人才培育。花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「花蓮偏鄉最困難的，其實就是人才培育品質提升，所以過去這40年中間，就是不斷地，在培育人才 在尋找人才，再不斷地 在品質提升，來把花蓮的鄉親照顧好。」
衛福部部長 石崇良：「上人常講的 ，就是照顧需要的人，所以它是把醫療的價值，在最弱勢的地方 最偏遠的地方，讓它凸顯出來，讓醫療的價值能夠，被世界看到 所以慈濟在花蓮，不是只有台灣的慈濟，它甚至是亞洲的慈濟，是世界的慈濟。」
三十九年來在偏鄉醫療上的堅持與創新，不僅打造出整合醫療與人文關懷的典範，如今更將這段發展歷程集結成書，讓外界看見花蓮慈濟醫院，從草創到卓越的足跡。
