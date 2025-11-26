醫療希望在花蓮 林欣榮新書引共鳴

花蓮慈濟醫院11月26日下午舉行「醫療希望在花蓮」林欣榮院長新書發表會，邀請到各界貴賓、院內醫護到場分享，現場座無虛席。這本書出版短短兩個星期，發行量就已經超過兩萬冊，將持續發揮影響力，推動花蓮醫療，邁向創新。

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「我感恩的，要感恩的，都在這本書裡面。」

花蓮慈濟醫院林欣榮院長新書《醫療希望在花蓮》，出版短短兩周，發行超過兩萬本，回到花蓮主場辦理發表會。

趨勢科技董事長 張明正：「我的餘生希望在花蓮，在慈濟。」

移居花蓮多年的張明正，也與花蓮慈院醫護，先後登台發表心得。

慈濟人文志業品牌長 林天來：「透過閱讀這本書，了解上人的法，了解慈濟的醫療，是深入人心，是守護生命，守護健康，最重要是守護愛。」

花蓮慈濟醫院檢驗醫學部務主任 辜明慧：「我看的時候其實有個很大的心得是，我感覺看書的時候，雖然我都不在現場，多數的場合我都不在現場，可是我都感覺院長好像在裡面，直接跟我們講話。」

「請揭牌。」

推動精準中草藥、中西醫合療，花蓮慈濟醫院每年度以百分之6的預算，獎勵創新研發。

花蓮慈濟醫院副院長 何宗融：「2015救腦、救命、救心，到了2018的時候能醒、能走，不斷不斷地進化，到了2020的時候，COVID-19來了，院長又帶著我們把淨斯本草飲做出來，然後到了2024的時候，開始講，有病就一定有藥醫，所以院長開啟了中西醫精準醫療，連罕見疾病，中西醫都可以治療。」

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「我們的同仁他們在過去這十年中間，他們如何發揮他的智慧，也就是他的腦力，如何發揮他的體力，就不斷地在精進，在工作，為什麼，就是上人(開示)八個字，品質提升，人才培育。」

創新醫療，走過的路都不容易，但會有動人的故事留下來。

「醫療希望在慈濟，醫療希望在花蓮。」

