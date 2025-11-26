「醫療希望在花蓮」花慈林欣榮院長感恩團隊共創創新醫路
花蓮慈濟醫院11月26日下午舉行「醫療希望在花蓮」林欣榮長新書簽書會。林院長感恩全院同仁、志工一起為證嚴上人交付的任務「品質提升、人才培育」而努力，一起「寫下」這本書。
林院長的好友，半退休在花蓮定居的趨勢科技創辦人張明正董事長呼應書名幽默的指出「他的餘生在花蓮、在慈濟」，他讀過院長多本書，兩人也常針對AI在醫療的應用交換意見，他推崇林院長是好醫生、好的作家，更是一個照顧同仁的優秀經營管理者。
在10月底出版的《醫療希望在花蓮》，是敘述林欣榮院長帶領全院同仁將證嚴法師交付的「品質提升．人才培育」任務，落實在醫院經營的「創新醫路」。
11月8日在臺北舉行新書發表會至今，已發行近2萬本，26日下午的院內簽書會，在書中出現的何宗融副院長、李啟誠副院長、張宇勳副院長、蔡昇宗主任以及創新研發中心吳李偉博士，以及帶領醫療志工作伴的顏靜曦師姊也上臺分享。
此外，靜思精舍德劭師父、德務師父，以及許文林副院長、羅慶徽副院長、陳星助副院長、張睿智副院長、吳雅汝醫務祕書、醫務部主任王智賢也全程與會。
慈濟人文志業品牌長林天來在致詞時強調他此刻有三個主場，第一是三年多前，他在天下文化社長退休前，是催生這本書的幕後推手。第二是他退休後，現在是以慈濟人文志業品牌長的角色推廣慈濟醫療特色。第三，他是土生土長的花蓮人，他感恩慈濟醫院守護花東，讓他的家人在就醫時獲得很好的醫療。
靜思書軒營運長蔡青兒指出，林院長是一位「自帶光環」的醫師，每次見到他都是非常親切、笑容滿面、充滿活力，最重要的是她和家人的健康也都是林院長和慈濟醫院在照顧。特別是父母已自菲律賓移居花蓮多年，因為有慈濟的醫護團隊，讓她和家人感到很安心。
回想林院長剛回花蓮時，2016年，檢驗醫學部副主任辜明慧分享閱讀心得時指出，她還是檢驗醫學科的基層同仁，年輕的她覺得位在東部偏鄉的花蓮，受限於先天條件、經濟規模，真的很難像西部的醫學中心一樣快速發展，林院長願意再回花蓮接任院長就是一個很大的挑戰。
因為林院長帶領全院同仁「跳脫舒適圈」這過程是有很多衝突的，辜明慧指出，她已看完這本書，儘管書中多數的場合她都不在現場，但閱讀過程卻如身臨其境，院長彷彿在對著她說話。她建議同仁可以先翻閱幾篇章節 ，其實都會有些許的感觸，感受到院長與院長室主管如何帶著組隊向前。她也期待能成為花蓮慈濟醫院下一本書的一小篇章。
這本書寫到林欣榮院長不僅支持年輕醫師引進新術式，也用行動鼓勵年輕人投身研究。
蔡昇宗主任指出，神經外科團隊自2021年引進的脊髓電刺激，幫助脊髓損傷病友站起來，更結合物理治療團隊、中醫，針對傷友設計復健課程，步步踏實的改變現況。輕症者提升生活品質與工作效率，重症者有多位已回歸職場，展開新生活，甚至擔任個案管理師，幫助傷友。
木訥的吳李偉博士很感恩林院長在他的研究路上的支持、陪伴與指導。他開心的分享「TZX4複合物導入幹細胞多機轉調控策略已延緩阿茲海默症並發展治療應用」獲今年的國家新創獎學研新創獎的最新消息，現在的他只能加倍努力，希望日後可以幫助到病人，以回報院長的栽培。
一小時的簽書會時間很短，參加的同仁、志工也把握與院長留影紀念，或請院長在書頁寫下勉勵的話語。回到家鄉花蓮就很開心的天下文化總經理鄧瑋羚分享8日新書發表會當天的點滴，也很感恩有慈濟醫院作為依靠，照顧她年邁的父母，讓她可以安心在外地工作。
撰文／游繡華；攝影/宋雨安
