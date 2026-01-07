醫療平權最後一哩路 台東縣遠距醫療達成全縣十五鄉鎮全面佈建

太麻里鄉遠距醫療門診啟動，正式達成全縣十五鄉鎮遠距醫療全面佈建。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

克服地理環境限制，台東太麻里鄉衛生所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，七日起正式啟動太麻里鄉遠距醫療皮膚科專科門診，每週三上午九時至十時提供看診服務。衛生局表示，隨著太麻里鄉的加入，象徵著台東縣遠距醫療服務，正式達成全縣十五鄉鎮１００％全面佈建的重要里程碑。

縣府表示，藉由科技縮短距離，偏鄉就醫不再窒礙難行，衛生局自一０九年五月起分階段推動遠距醫療，從離島、山地偏鄉逐步擴展。如今太麻里鄉遠距門診的啟用，正式補足全縣遠距醫療地圖的最後一塊拼圖，達成１００％佈建率。目前全縣衛生所依地方需求，提供包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科及離島心臟內科等服務，大幅增提升民就醫可近性。

衛生局長孫國平指出，以「網路代替馬路」的就醫模式，打造全國第一的５Ｇ遠距醫療服務，使民眾可就近在衛生所看診及檢查，不需花上交通及等候時間看病。

台東縣遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，透過遠距會診讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉山地離島地區民眾不必舟車勞頓，到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，守護縣民的健康。