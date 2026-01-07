醫療平權最後一哩路！臺東縣遠距醫療達成100% 全縣佈建智慧醫療城市

【記者 朱達志／台東 報導】為克服地理環境限制並落實醫療正義，臺東縣衛生局與太麻里鄉衛生所積極導入智慧醫療科技，並與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自今(7)日起，於每週三上午9時至10時提供看診服務，突破地理環境限制及缺乏專科醫師資源的限制，正式啟動太麻里鄉遠距醫療皮膚科專科門診。衛生局表示，隨著太麻里鄉的加入，象徵著臺東縣遠距醫療服務，正式達成全縣15鄉鎮100%全面佈建的重要里程碑。

臺東縣政府表示，促進健康平權是臺東縣一貫秉持的信念，藉由科技縮短距離，偏鄉就醫不再窒礙難行，臺東縣衛生局自109年5月起分階段推動遠距醫療，從離島、山地偏鄉逐步擴展。今日太麻里鄉遠距門診的啟用，正式補足了全縣遠距醫療地圖的最後一塊拼圖，達成100%佈建率。目前全縣衛生所依地方需求，提供包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科及離島心臟內科等服務，大幅增提升民就醫可近性。

臺東縣衛生局長孫國平指出，以「網路代替馬路」的就醫模式，打造全國第一的5G遠距醫療服務，使鄉親可就近在衛生所看診及檢查，不需花上交通及等候時間看病。臺東縣遠距醫療與臺東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，衛生所透過遠距會診讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉山地離島地區民眾不必舟車勞頓，到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，透過早期發現，早期治療，守護臺東縣民的健康。遠距醫療全縣100%佈建完成，意味著臺東縣真正實現醫療平權，守護全縣民眾健康的承諾。

衛生局補充說明，太麻里鄉衛生所皮膚科遠距專科門診，看診時間為每週三上午9時至10時，透過5G遠距科技，讓醫學中心專科醫師親自看診，預約電話089-781220，讓在地居民無須再長途跋涉，即可就近於衛生所獲得醫學中心等級之專業服務。（照片記者朱達志翻攝）