醫療床要價百萬？ 警一句話點醒女保住141萬

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〔記者陳文嬋／高雄報導〕假檢警設局詐騙高雄市黃姓女子高額保單，要求對外聲稱替重病家人買醫療床，警方據報到場阻詐，一句話「醫療床要價百萬？」破梗，點醒黃女假檢警詐騙手法，保住黃女141萬元。

鳳山警分局今表示，鳳崗派出所日前接獲國泰人壽鳳山分公司通報，指稱一名黃姓女子(44歲)欲解除高額保單，聲稱為了替重病家人購買醫療器材，因金額高達141萬元，業務員察覺有異恐遇詐騙，求助警方到場協助。

警方據報到場處理，黃女起初稱因親戚重病，急需購買醫療床等醫療器材，因此打算解除保單，但警方察覺一般醫療器材費用不致於高達百萬元，且黃女神情緊張、說詞反覆，研判案情並不單純。

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警方耐心關懷詢問黃女，並徵得黃女同意後，查看手機對話內容，發現黃女手機內充斥大量假冒檢警人員對話紀錄，對方佯稱黃女涉及刑事案件，因「偵查不公開」不得告知他人，並要求她將保單解約提領現金，以避免名下資產遭凍結。

對方還教導黃女向保險公司及警方謊稱是要購買醫療器材，以規避關懷提問，警方告知是假檢警詐騙手法，黃女仍難以相信自己被騙，警方拿出假檢警詐騙宣導資料，請她仔細比對自身遭遇與文宣內容，黃女才驚覺遇到詐騙，成功保住141萬元積蓄。

鳳山警分局呼籲民眾，假冒檢警機關要求監管帳戶、解除保單或交付款項，都是常見詐騙手法，警方與司法機關絕不會要求民眾交付現金或監管財產，若接獲可疑電話或訊息，務必立即撥打110或165反詐騙專線查證。

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