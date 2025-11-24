醫療廢材變身復健按摩球 光田綜醫秉持ESG 淨零減碳135噸

光田綜合醫院把洗腎中心使用後的PVC管線，經清洗與重塑後，做成再生按摩球，供復健患者使用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為落實醫療永續與環保理念，光田綜合醫院發揮創意，把洗腎中心使用後的PVC（聚氯乙烯）管線，經過清洗與重塑後，做成「再生按摩球」，提供運動醫學中心的患者在復健時使用。這顆小球不只幫助病患訓練手部功能，也讓醫療廢材獲得新生命，其中高達70%更使用醫療黃袋中的PVC材質製作，減碳又環保，一舉兩得。

光田綜合醫院表示，依據世界衛生組織（WHO）《醫療廢棄物安全管理技術手冊》，全球約85%的醫療廢棄物實際上是無害的，若能經滅菌處理後再利用，可有效減少碳排放與焚化污染。而洗腎治療需要用到大量管線，這些管線雖為一次性醫療耗材，但PVC材質其實具有高延展性與再塑性，經妥善處理後仍能安全再利用。

為降低碳足跡及碳排放推動綠色醫療，光田自104年起推動廢棄物減量計畫，積極將醫療廢棄物滅菌後再利用，減少塑膠資源開採造成的污染與焚化排碳。如今特與環瑋科技股份有限公司及吉祥資源科技(股)公司跨界合作，將清潔與消毒後的軟管重塑成小型按摩球，應用於運動醫學中心的手部、足部、頸部與肌筋膜放鬆復健課程中，提升醫療服務的可持續性，最終實現健康與環境的雙贏。

院方也藉此舉辦了社區健康活動，讓民眾實際體驗這款再生環保按摩球。其中一位年近 70 歲的王先生，退休後最大的夢想就是每天早起打太極，做自己喜歡的事，但因長期運動姿勢不良導致足底筋膜炎，站立片刻便感腳底刺痛。參與活動後，他透過治療師指導使用按摩球進行放鬆訓練，腳底疼痛明顯改善，小腿肌肉也更加放鬆，如今終於能再次自在地在公園揮手練太極，實現自己的退休夢。

運動醫學中心施宇宸物理治療師表示，這顆再生按摩球雖外觀樸實，卻是病患的好幫手，可藉由按摩球進行滾壓與按壓等動作，有助放鬆肌肉、促進血液循環，尤其對肌筋膜較緊繃的人更有幫助。

院方估計，透過這項廢棄物減量計畫，每年約可回收50噸醫療廢棄物、減少135噸碳排，相當於每年種下1萬3500棵樹。不但延長醫療耗材的生命週期，也展現出光田醫院推動綠色醫療、落實ESG永續的決心。

光田綜合醫院吳瑞堂副院長指出，未來將持續推動更多醫療廢材再利用的應用，開發不同的復健輔具與衛教教材，讓環保不只是口號，而是融入日常醫療的行動。這顆再生按摩球，從洗腎室到復健教室，象徵的不只是資源循環，更是一種讓健康與地球一起呼吸的醫療新思維。