醫療影像升級！台灣AI技術3分鐘生成彩色3D

▲智捷醫學科技與友邦聖文森、貝里斯、聖克里斯多福與尼維斯、吐瓦魯國的大使代表也正式簽署MOU。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 全球醫療影像從黑白2D升級成彩色3D！台灣醫療科技展今（4）日登場，而智捷醫學科技（IntelliGen Technology）發表AI醫療影像3D標準化成果及MR應用。而友邦聖文森、貝里斯、聖克里斯多福與尼維斯、吐瓦魯國的大使代表也正式簽署MOU，並宣布與德國柏林（idalab GmbH.）正式展開技術合作，發展「3D 影像理解+自動文本生成」的AI模型，讓CT/MRI不僅能彩色 3D 化，也能由AI生成圖文並陳的臨床報告。

台灣自主AI醫療影像技術有重大突破。過去在病情解釋上，醫療影像使用2D的黑白樣態，但現今已有新的技術應用，可升級彩色3D版本。智捷醫學科技業務部總經理孫繼宏提到，目前醫院使用的是CT、MRI黑白灰階影像，而透過系統AI運算，在3至5分鐘內，可完成立體三圍建模的模型，相較於2D、平面的狀態，可以更直觀、快速看到病灶。

孫繼宏指出，無論是腫瘤或骨頭的裂痕，原先在平面黑白影像不那麼容易判讀，但藉由新的AI影像3D技術，醫師可透過平台影像操作，自由放大、縮小、標記或旋轉，因此在初期的診斷治療判斷，速度會加快許多。

▲智捷醫學科技發表AI醫療影像3D標準化成果及MR應用。（圖／記者張乃文攝）

傳統黑白的病理影像對病人而言可說是「天書」，孫繼宏提到，醫師跟患者解釋，像是要切除肝臟多少部份等，對病人而言是無法理解影響上所帶來的訊息。但透過彩色影像，病人可以迅速知道、並共同參與醫療決策。

這樣的影像技術不僅僅是3D彩色，孫繼宏提到，更包括了資料交換的儲存，例如過去在A醫院的影像到了B醫院無法使用，因此病人不只舟車勞頓，也浪費健保資源，而資料影像的3D標準化，透過衛福部建立的平台，進行影像交換資訊索取。

另外，孫繼宏指出，醫師在開刀時，可搭配混合實境的頭戴式裝置，確認影像位置，協助手術；對新手醫師而言，對於不那麼複雜的手術更可以快速上手。

智捷醫學科技也與聖文森、貝里斯、聖克里斯多福與尼維斯、吐瓦魯國等邦交大使代表正式簽署智慧醫療合作意向書（MOU）。也將於當地示範醫院導入該平台，用於臨床判讀、醫療教育與遠距診療。

同時，也與德國柏林（idalab GmbH.）技術合作，共同發展「3D 影像理解+自動文本生成」的 AI 模型，讓CT/MRI彩色3D化，也能由AI生成圖文並陳的臨床報告。

