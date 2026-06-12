醫療志工研習精進 討論熱烈座無虛席

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雲林慈濟聯絡處，舉辦了醫療志工教育訓練，共有2百多人報名，座無虛席。另外，在台中慈濟醫院，也舉辦大中區醫療志工研習課程，有4百多位志工齊聚一堂，院方邀請中醫與西醫，分享醫療知識，大家獲益良多。

大中區醫療志工研習課程，平常忙碌的醫師們，受邀分享醫療知識，機會難得，台下志工專心聆聽，還有不少人認真作筆記。

台中慈院中醫部主任 黃仲諄：「當你把這些本來會死掉的細胞，讓它變成受傷細胞的時候，你再配合針灸配合復健，它的功能就會被提升上來，它就會恢復地好很多。」

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中西醫合療，為醫療照護開啟更多可能，還有備受關注的失智議題，由神經內科醫師深入淺出地分析，另外，社服室感恩志工長期以來的付出，讓醫院服務更有溫度。

除了台中，在雲林慈濟聯絡處，大型的醫療志工教育訓練，同樣吸引很多人參與。

慈濟志工 吳玲珍：「在斗六(慈濟醫院)的話，我們就每年兩次比較屬於大型的，讓我們全雲林縣的志工都能夠來上課，今天就來了227位志工。」

慈濟志工 陳絨：「我今年7月就滿80歲了，我還可以出去幫忙人家，我覺得這是我最幸福的地方。」

懷抱著感恩心，服務大眾，醫療志工充電醫療相關知識，自身獲益良多，也能提升服務質量。

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