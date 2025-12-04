醫療性凍卵補助試辦 癌友搶救生育黃金期

【健康醫療網／記者林則澄報導】凍卵成為現代女性圓滿人生的選項之一，但因年紀增長可能面臨疾病的攪局。衛生福利部國民健康署今年9月起試辦「醫療性生育保存補助方案」，截至11月底僅受惠62人次癌友，年齡以30歲以上為主。新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師表示，女性卵子在35歲後品質會快速下降、染色體異常比例上升，若又因癌症治療導致卵巢受損，未來懷孕成功率會進一步降低。對此，民團3日偕同醫師提出3項建議，包括擴大與放寬補助對象、強化政策資訊推廣與醫療轉介、提升資源使用的便利性。

廣告 廣告

衛福部國健署指出，今年9月起試辦「醫療性生育保存補助方案」，針對18至40歲、罹患乳癌或血液癌的女性提供凍卵費用補助，截至11月30日共62人次癌友通過資格審查，其中男性18人占29％，女性44人占71％。年齡以30歲以上為主，30歲至34歲有18人占29％，35歲至40歲共29人占46.8％。以癌別來看，乳癌有37人占59.7％，血液癌（包括白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤）共25人占40.3％，低於原先首年預估的600人受惠。

卵子品質35歲後急降 癌症治療更添風險

依據研究，女性在35歲後卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高，染色體異常比例也明顯增加，對年輕女性癌症患者而言，生育風險更為嚴重。李毅評醫師指出，許多女性在罹癌後必須立即接受化療或放療，而這些治療會對卵巢造成不可逆損傷，可能讓卵子品質迅速下降甚至完全喪失生育能力。他補充，卵巢對化療與放射線治療高度敏感，部分患者治療後甚至會直接進入更年期；若治療後還需長期荷爾蒙治療，卵巢功能也會在期間持續老化，使可生育年限進一步縮短。

李毅評醫師表示，臨床上越來越常見年輕女性罹癌，15至49歲族群中每6名就有一名罹癌，其中乳癌為最主要癌別，等於每5名罹癌女性就有一名處於育齡階段。他強調，癌症治療開始後就無法再安排排卵刺激，因此能進行凍卵的時間非常有限，通常只有「手術後到化療前」約一個月左右，這段黃金時間若錯過，就無法再補救。

年輕病友面臨生育焦慮 資訊落差恐錯失凍卵

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶分享，許多年輕病友在面臨癌症診斷時，對生育的焦慮相當明顯，許多病友在確診當下一心只想活命，忽略或主動放棄生育選項，「我們看到年輕病友在癌症治療的同時，很多人正處於人生規劃的階段，例如剛畢業、準備結婚或正懷孕，這讓生育議題變得非常緊迫。」而若缺乏完善的衛教及跨科轉介，加上社會認知不足，即使政府提供補助，病友仍可能因資訊落差錯失凍卵時機，造成終生遺憾。潘怡伶提到，一些病友因治療後無法生育，甚至導致婚姻破裂，「有病友曾分享，因為自己無法生育，她選擇了離婚，這讓我們感受到病友在心理上的巨大壓力。」

此外，台灣凍卵協會（TEFA）理事長曾琬婷建議，「醫療性生育保存補助方案」應規畫試辦方案的未來時程表，盡快納入腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等預後良好但治療會影響生育的癌別，以照顧更廣泛的群體。她也指出，現行補助規定須在同一醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖利於醫療團隊合作，但限縮了偏鄉病患的便利性與可近性。

青少年癌友也需生育保障 維護未來生育權

李毅評醫師並呼籲，保障年齡應下修至18歲以下，以涵蓋青少年癌友。臨床上，青春期甚至月經未初潮的女孩都有可能罹癌，這類群體可能需使用卵巢組織凍存等更複雜技術。他強調，保障青少年癌友，不只是經濟補助，更是維護他們未來的生育可能性，避免在人生尚未開始前就因治療而失去成為父母的權利。

【延伸閱讀】

凍卵前怎麼養卵？中醫師教「這樣」調體質、做運動 幫助卵子變健康

讓生育夢想不再遙遠！掌握治療新趨勢 兼顧卵子數量與好品質



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67003

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw