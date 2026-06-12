醫療搭配親情鼓勵 嚴重腦傷恢復清明

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長輩撞到頭，千萬別掉以輕心！台中一名75歲的太極拳助教陳先生，今年初在廚房煮菜，頭部不慎敲到櫥櫃，兩天內陸續出現口齒不清、步態搖晃及失憶症狀，就醫檢查發現顱內出血不止，台中慈院神經外科與中醫聯手，幫患者治好腦傷，陳先生不僅恢復記憶，也找回太極拳的手感。

拳法行雲流水，75歲的太極拳助教陳老師，將剛柔並濟詮釋到位，完全看不出，今年初他剛經歷過嚴重腦傷。腦傷患者｜陳先生：「做飯炒菜要拿廚櫃上面的調味料，門打開沒有馬上關門，要拿的時候(撞到)。」

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這一撞，陳老師原本不以為意，但兩天後，言行舉止出現異常。

陳太太 ：「他那天就講(話)不清楚，一直說什麼蛋，女兒就說是不是今天要吃蒸蛋，他說不是 這是什麼蛋。」

腦傷患者 陳先生 ：「我太太說，你講話講得不清不楚的，然後只會罵人。」

陳老師先口齒不清，再來六親不認，就連20年的太極拳法，都武功盡失，送醫檢查發現，頭部左側撞擊點的硬腦膜下，顱內出血不止。

中慈神經外科醫師 張迪生：「年紀大的人因為大腦比較萎縮，一些血管是漂浮在腦脊髓液的上面，一個輕微的外傷，就會造成腦部比較嚴重的損傷。」

腦傷患者 陳先生：「沒有記憶，親戚朋友來看，我也不清楚這些人是誰。」

醫師替患者開顱止血，陳老師術後卻不慎感染菌血症，危及生命。

陳太太 ：「有一天就突然一直這樣子發抖，醫生就說是血液細菌感染，差一點就回老家。」

陳老師鬼門關前走一遭，但如何修復腦傷造成的失憶跟失語症？台中慈院中西醫合療，加上陳太太愛心陪伴，陳老師恢復速度，超乎預期。

陳太太 與 陳先生 ：「爸爸 我們不怕喔，生病 不小心，我都會把他當成小孩子安撫他。」

中慈中醫部主任 黃仲諄：「不管你是中風，或者是外傷引起的腦部出血，經由中藥再針灸，然後再配合西醫的復健，可以把(腦)細胞活化。」

「你要跟我比力氣喔，很好啊 大概好個九成左右了。」

中慈神經外科醫師 張迪生：「我根本沒有預期到說，他能夠恢復到今天的這個程度。」

陳老師能從嚴重腦傷，到復原神速，一路上的醫療、親情跟堅韌生命力，都是關鍵。

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