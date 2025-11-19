醫療數位轉型新契機！ 台美聯合培訓智慧醫療人才啟動





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】為推動臺灣智慧醫療邁向國際，衛生福利部於今日（11月19日）舉辦「臺灣智慧醫療學校暨醫療資訊長台美聯合培訓啟動大會」，會中宣布啟動全國首創「臺灣智慧醫療學校」及「醫療資訊長（CMIO）台美聯合培訓計畫」，臺美雙方正式展開智慧醫療與高階醫療資訊人才培育的戰略合作，並開啟臺灣醫療數位轉型的新篇章。



全球醫療走向智慧決策新時代 台美合作培育台灣智慧醫療人才啟動



衛福部資訊處推動國內首個專為醫療數位轉型設計的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」，衛福部資訊處李建璋處長表示，這項網路平台聚焦醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊等四大核心領域，希望培養醫療資訊長（CMIO）及其相關專業體系所需的跨領域能力，將徵選6名醫師前往美國受訓半年，回台後擔任種子教官，負責教學。

「這是台灣醫療體系邁向全球領先的重要里程碑。」李建璋說，全球醫療正從傳統照護走向以資料為核心的智慧決策新時代，臺灣在醫療品質與公共衛生資訊整合方面具備堅實基礎，未來將透過跨國協作與高階人才培育，建立能夠連結臨床、資料與科技的智慧醫療生態系，推動醫療品質全面升級，這將是臺灣醫療體系邁向全球領先的重要里程碑。



「臺灣智慧醫療學校」為國內首創智慧醫療教育與培訓平臺，整合線上學習、AI互動測驗與數位認證機制，課程涵蓋醫療資訊安全、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊管理四大核心領域，結合國內外專家師資共同授課，並提供實務演練與國際研修機會，以強化專業人員的智慧醫療應用能力，成為推動臺灣智慧醫療人才培育與跨界交流的重要基地。



「CMIO台美聯合培訓計畫」將作為智慧醫療領導人才養成的關鍵推手，獲選參與者除接受專業課程訓練外，亦可獲衛福部補助赴海外進行為期六個月的進階實務訓練，返國後推動落地方案，促進臨床與資訊應用的整合，實質提升醫療品質與效率。美國芝加哥大學附設醫院（The University of Chicago Medical Center）為培訓計畫之海外合作基地之一，會中邀請該院CMIO Dr. Cheng-Kai Kao分享美方實務訓練規劃與執行經驗，協助臺灣建立國際接軌的培訓模式，形塑可持續發展的智慧醫療人才生態。



國內各大醫療機構領袖共襄盛舉 共同開啟智慧醫療國際合作新契機



李建璋指出，歐美醫院普遍設立醫療資訊長（CMIO）職務，由具備跨領域知識的醫師擔任協調者，並領導醫院數位轉型，負責確保醫療資訊的安全性與合規性；另有醫療資安長、醫療大數據長，負責系統性蒐集與治理醫院資料，確保品質。



會議尾聲舉行CMIO座談會，由國內各大醫療機構關鍵領袖齊聚參與，包括李建璋處長、芝加哥大學附設醫院Prof. Stephen Weber 、Dr. Cheng-Kai Kao，以及工研院產科國際所張慈映副所長共同進行深度交流，探討醫療領導者如何運用AI、數據與臨床洞察重塑醫療服務模式，並就CMIO在連結臨床與科技領域的策略角色提出培訓建議，共同開啟智慧醫療國際合作新契機。



李建璋強調，藉由智慧醫療教育平臺啟動與CMIO培訓招生說明，將作為臺灣推動智慧醫療與國際人才培育的新起點。未來衛福部資訊處將持續以開放合作的精神，串聯國內醫學中心與國際頂尖機構，推動跨國醫療創新與人才循環，培育具國際視野的醫療資訊長與數位醫療領導者，實現以病人為中心的智慧醫療新願景。



