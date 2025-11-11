醫療新模式！樂高模擬MRI 奏樂輔助腦部手術

圖／shutterstock達志影像

現代醫療正以科技和人本關懷，重新定義患者的康復體驗。樂高公司捐贈MRI模型，幫助兒童消除對儀器檢查的恐懼；美國一名護理師，則將音樂帶進病房，利用吉他演奏輔助患者止痛，創造心靈舒緩空間。另外，在英國倫敦國王學院日前的一台腦部手術中，醫師也讓患者吹奏單簧管，製造樂聲作為調整治療的精準指引，協助其找回對生命的掌控與生活節奏。

丹麥一間醫院的準備室裡，醫護人員彎下身，和小朋友一起專注地拼裝積木。他們不是在堆城堡，而是小心翼翼地把樂高人偶推進微型MRI掃描儀裡，模擬人體進行核磁共振檢查的流程。

奧胡斯大學醫院放射師 拉森：「小朋友在接受核磁共振檢查時，會面對體積龐大、聲音響亮的設備，整個過程還必須完全保持靜止。這很容易讓他們感到緊張，有些人甚至會因此焦慮不安。」

原來，孩子們在面對巨大的MRI設備時，常會感到驚慌害怕。為了讓他們減輕焦慮，樂高公司自2003年起開始向全球醫院捐贈MRI模型，讓孩子在遊戲過程中逐步熟悉檢查步驟，好在無需麻醉的情況下安心完成診斷。

奧胡斯大學醫院放射師 拉森：「在檢查前的準備階段，我們會先模擬整個流程，讓小朋友清楚知道那些步驟，這樣在實際進行時，他們就能更有信心。」

這種對心理層面的照護與重視，不只適用於兒童，成人在手術與康復過程中同樣也有類似需要。在美國聖地亞哥，護理師羅德．薩拉賽就將柔和、歡快的樂聲帶進病房，用旋律創造出舒緩環境，讓患者在術後恢復時得以放鬆身心。

護理師 薩拉賽：「我很熱衷於把音樂融入治療，作為一種全方位的輔助方式，因為我們不只是在照顧病人的身體健康，更希望安撫他們的情緒，滿足內心的需求。」

薩拉賽發現，音樂和止痛藥物疊加使用，會出現相輔相成的神奇效果。當患者沉浸在樂聲中，心跳和血壓等生理指標就會逐漸趨於穩定，注意力也會被音樂巧妙轉移，術後的疼痛感因此明顯減輕，使整個康復過程變得更加順利。

護理師 薩拉賽：「如果你在演奏時，發現病人開始輕輕拍手、隨著節拍動動腳，甚至移動身體靠在枕頭上，你就知道其實這樣的療法是有效的，因為他們正在尋找最舒服的姿勢，讓自己沉浸樂聲中。」

然而音樂的療癒力量並不只作用於心靈，日前，它甚至進入了專業的手術室。倫敦的一位帕金森氏症患者，就在一場腦部手術中吹奏起單簧管，讓樂聲成為醫師即時觀察手部動作、調整治療方向的重要指標。

神經外科醫生 阿什坎：「我們為丹妮絲進行的手術叫『深度腦部刺激手術』，這是一個在大腦內植入極細電極導線的療程。」

在局部麻醉下，患者始終保持清醒，隨著旋律起伏自由演奏。醫師則一邊監測腦部反應，一邊微調治療位置與強度，藉由音符的流動與節奏變化，確認治療是否發揮作用。

神經外科醫生 阿什坎：「這樣我們就能即時觀察她手指的動作與速度，確認僵硬的情況是否改善，並確保她能重新靈活自如地控制雙手。」

隨著電流逐步啟動，醫師觀察到病人的手指重新靈活舞動，樂聲也逐漸恢復流暢。當最後一段旋律落下，手術順利完成，患者再次感受到指尖的靈動，那份對身體與音符久違的掌控感，也隨病症改善，重新回到生命的節奏中。

