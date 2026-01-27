醫療暴力創5年新高 醫師工會：國家應追究酒醉鬧事者

台中中港澄清醫院出現一名疑似酒醉自傷男子21日涉嫌毆打男護理師。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫強調，無論醫護人員是否提告，國家都必須追究醫療暴力者的惡行。衛生福利部次長林靜儀也在臉書發文力挺醫療人員，支持他們避開、靜置醉酒鬧急診室者，並呼籲法界不應再以病人身體不適「其情可憫」為由輕縱施暴者。

一名疑似酒醉自傷男子21日涉嫌毆打男護理師，引發醫療暴力討論。(圖/中港澄清醫院)

根據衛生福利部統計數據顯示，2024年醫療暴力通報件數達444件，創下5年來新高紀錄，其中急診室成為主要發生場域，且以言語暴力類型最為常見。

針對醫護人員最感頭痛的醉酒個案問題，林靜儀表示，個人或團體歡樂的結果不應該成為醫療人員的困擾，她支持醫療人員永遠最優先保護自己。她更直言，傷害前來救命治療的醫護人員，甚至影響其他患者接受治療的機會，是加倍惡劣的行為。

林靜儀提到瑞士日內瓦醫院急診室採用靜置隔離室，讓尚無法確定病況的急性精神病患者或醉酒神智混亂病人先行隔離、遠端觀察的做法。她認為這種方式在台灣恐怕會變成「送來急診室睡覺」的便道，但醫療現場仍可參考其「遠離待冷靜」的概念。

陳亮甫指出，許多民眾面對酒醉者時，第一時間就是撥打電話叫救護車，這些患者通常在急診睡一覺後就出院。他直言，這些咎由自取的娛樂行為令人厭煩，酒醉暴力更對醫療人員及其他患者造成威脅。

從醫療專業角度來看，陳亮甫說明，酒醉導致的意識障礙與其他內外科急症難以鑑別，且光是酒精過量本身就可能致死。站在醫療人員立場，任何程度的意識不清都應該一視同仁審慎評估，但也請關心病患的家人、朋友不要對急診有過度期待。

醫師認為，若急診壅塞和混亂持續惡化，醫病雙方都會更被推上衝突的風口浪尖，因此應從源頭改善。 （示意圖／Pixabay）

陳亮甫強調，沒有什麼醒酒神藥，打點滴也可能毫無必要。醫療人員的首要任務是確定患者有無其他嚴重問題、確保呼吸道不被嘔吐物阻塞。若家屬無法克制患者事前不自制的娛樂行為，就請認命清理酒醉者的髒污與便溺，這絕非醫療人員的職責所在。

關於暴力成因，陳亮甫認為不應該把所有暴力情況都歸咎於酒醉誤事。多數言語或肢體暴力可能源於人力不足導致的長期候床、情緒高張、溝通不清等問題。若急診壅塞和混亂持續惡化，醫病雙方都會更被推上衝突的風口浪尖，因此應從源頭改善。

在醫療暴力事件處理機制方面，陳亮甫指出應給予受害醫事人員更多支持。他強調醫療法第106條的精神是「不論有無要提告，國家都要追究當事人的惡行」，但檢警詢問被害人是否提告的情況卻仍時有所聞。此外，多數醫院仍未給予受害醫事人員公假出庭或應訊，讓追究暴力的成本提高，導致受害醫事人員可能因此寧可選擇輕放醫療暴力當事人，此問題也應認真看待。

