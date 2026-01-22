醫療暴力又來！台中醉男揍醫護「腦震盪」 醫師公會發聲了

昨（21）日清晨，台中市中港澄清醫院急診室發生醫療暴力事件。一名26歲林姓男子因酒後割腕自殘送醫，不料卻在急診室內拒絕治療並追打醫師，隨後更重拳毆打正在向家屬說明流程的詹姓男護理師，導致護理師頭部外傷並出現腦震盪症狀。醫師公會今（22）日對此發表嚴正聲明，除譴責暴力外，更點出司法實務上對「執行醫療業務」認定過於限縮的困境，呼籲應給予醫護更完整的法律保障。

醉男拒治追打醫師 男護理師遭重拳襲擊導致腦震盪

根據警方調查，林姓男子昨日清晨因情緒不穩自殘，由救護車送往澄清醫院急診室。在醫師評估傷勢並準備治療時，林男突然情緒失控，起身追打醫師。隨後，當詹姓護理師向陪同就醫的林男妻子說明處置流程時，林男竟朝護理師頭部猛力揮拳。

事發當下，診間一名男性員工見狀從櫃檯翻身躍出制止，並由隨後趕到的第六分局員警將林男壓制逮捕。受傷的詹姓護理師經檢查後確認有頭部外傷、噁心感及腦震盪症狀。院方對此深表憤怒，強調絕不寬貸，將全力協助受傷同仁提出告訴，為醫護討回公道。

醫療暴力零容忍 最重可處三年有期徒刑

台中市警局表示，全案已依《醫療法》及傷害罪嫌移送法辦。依據《醫療法》規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇等非法方法妨礙醫療業務執行。行政罰鍰，可處3萬元以上、5萬元以下罰鍰。刑事責任則最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科罰金。

醫師公會全聯會理事長陳相國強調，急診室是守護生命的第一線，醫療人員不應在高度緊繃的救人環境下，還得擔心人身安全受到威脅。

司法認定「執行醫務」不應僅限於處置瞬間

針對此案，陳相國提出制度面改革的呼籲，目前的司法實務對「妨害醫療業務執行」的認定往往過於限縮，僅將其視為「正在進行醫療處置的瞬間」。

陳相國說明，醫療連續性為醫療照護包含診療流程中的說明病情、引導治療與維持秩序，這些皆屬醫療業務的一環。而目前的法治破口在於，若醫護在解釋病況或與病患互動時受暴，卻因未處於「動手術或投藥瞬間」而不適用醫療法加重處罰，將導致法律保護出現重大破口。

陳相國呼籲，主管機關與司法體系正視此困境，透過修法或實務指引，讓法律能真正貼近醫療現場實況。

陳相國強調，醫師公會再次重申「醫療暴力零容忍」的決心，並對受傷護理師表達誠摯關懷。醫療現場的安全不應由人員獨自承擔，政府與醫療機構應共同強化防護機制。醫師與民眾站在同一陣線，每一次的醫療暴力都是對醫病互信的沉重打擊，唯有安心的執業環境，才能確保病患的就醫權益。