醫療暴力零容忍成空泛口號？立委曝「年平均增至250件」：醫療法不修不行

醫療暴力零容忍，但今（26）日立法院有多位立委質疑，在醫療場所大吵大鬧，毆打甚至持刀傷害醫護人員的案件還是層出不窮，且不排除還有許多息事寧人的「黑數」，很多醫護人員都很擔心自己會是下一個受害者，對此衛福部長石崇良表示，各醫院的加護病房、手術室都有門禁管制，各醫院也都有教導醫事人員，醫療暴力事發當下應即刻通報院方，如情況嚴重應立即報警，然後立設法離開現場，以免茲事者把衝突越搞越大。

立法院衛環委員會今天上午就國內化粧品首度驗出蘇丹色素、醫療暴力進行專題報告並備質詢。

民進黨立委林月琴表示，「醫療暴力零容忍」的口號喊了多年，然而根據統計，近4年國內平均每年發生的醫療暴力事件仍高達250件之多，顯示《醫療法》已到了不修不行的時刻。

首先在《醫療法》第24條要保護的對象就不夠完整，應該要涵蓋所有醫事人員、醫院行政人員，以及當下到院就醫的所有病患及陪病者。此外。目前各醫院負責安全事項者多為保全人員，但嚴重的醫療暴力還是必須仰賴警方處理，但該法同條第4項卻只規定「警察機關應排除或制止之」；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦」，其中未能加註警察必須即刻到場的規定，在時效上顯然還不夠周全。

民進黨立委林月琴認為《醫療法》第24條要保護的對象就不夠完整。（資料照，蔡親傑攝）

此外，林月琴認為，目前對於違反《醫療法》第2項「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行」。林月琴指出，違者僅處以3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，似乎也太過輕縱。

國民黨立委陳菁徽則以日前發生一男子持美工刀闖進泌尿科名醫江漢聲診間，當場將其劃傷的事件為例，強調醫療暴力事件發生的頻率實在太高，已到了令所有在醫院工作的醫事人員人人自危的程度。但資料顯示，即使行為人被扭送法辦，其被檢察官起訴的比例也只有50%，平均判刑更僅2到3個月。

國民黨立委羅廷瑋表示，醫護人員以拯救生命為己任，自己在職場上的安全卻屢受威脅，真的是「真心換絕情」，所以他也認為應該修《醫療法》，提高醫療暴力行為人的刑度，徹底導正歪風。

民進黨立委劉建國也說，去年內湖三軍總醫院總院一名住院的男子，先是不分就裡闖進護理長的辦公室，揚言要對所有醫護人員不利；1個月以後，他又再度闖入護理長辦公室討要安眠藥，但因無法成功，便又再語帶威脅的要令該院醫護人員不好過。如此短時間內連續2次的暴力脅迫，最後只二罪併罰，判了5個月。

國民黨立委賴士葆則追問衛福部長石崇良，對於各醫療院所隨時都可能要面對的醫療暴力，有何因應的SOP？石崇良說，各醫院的加護病房及手術室都有門禁管制，他們也都有教導醫事人員，醫療暴力事發當下應即刻通報院方，如情況嚴重應立刻報警，然後立設法離開現場，以免茲事者把衝突越搞越大。

