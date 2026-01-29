醫療暴力零容忍！男拿大聲公辱醫護遭判刑 新光醫院拒和解

新光醫院遭遇醫療暴力事件。（翻攝自GoogleMaps）

新光醫院一名男性洗腎病患去年拿大聲公對醫院廣播「院長害死我家人」，被控涉公然侮辱，遭拘役4月、易科罰金12萬元。據了解，該男子曾以類似方式，多次詆毀衛福部食藥署、疾管署等官員，這次被起訴，頻向新光醫院表達和解意願，但院方堅持不和解。

新光醫院一名男性洗腎病患，曾在衛福部部長陳時中時代，自行加裝大聲公，開車繞行衛福部，四處詆毀醫療相關從業人員，從官署至醫院都深受其害。據了解，該男曾為台北榮民醫院洗腎病患，後續在新光醫院洗腎，因血液透析治療過程，需經過扎針等醫療處置，難免引發疼痛，但他卻經常不滿叫罵，疑似埋下對醫院的怨懟，進而開車侮辱院方高層，聲稱「醫院害死我弟弟」。

新光醫院指出，該男確實為該院洗腎室患者，但他的弟弟並未在新光醫院就醫，「院長害死其胞弟」一說完全子虛烏有。新光醫院將該事件視為「醫療暴力」嚴格處置，報警後提起告訴，近期法院判決出爐，認定該男涉犯公然侮辱，判拘役4月、易科罰金12萬元，事後，該男積極向院方請求和解。

新光醫院副院長洪子仁表示，考量醫療暴力零容忍，必須確保醫護同仁安全工作，因此堅持不和解。他強調，醫療暴力屢屢發生，未來只要發生對醫護工作環境有所威脅的事件，院方絕不寬貸，盼營造友善、安全的職場環境，讓醫療人員安心留任。

