醫療暴力零容忍 醫界籲完善法律保障

台中澄清醫院急診室二十一日發生醫療暴力事件，醫療過程民眾對醫護人員施暴，追打醫師未成竟毆打男護理師，導致護理師出現腦震盪等傷害，醫師公會全國聯合會二十二日聲明，發生醫療暴力深感震驚與痛心，對於受傷人員表達誠摯關懷與全力支持。此外，醫療暴力零容忍！呼籲完善執行醫療法律保障。

急診醫療是守護生命的第一線，醫療人員在高度緊繃與高風險的環境下，分秒必爭搶救病患生命，卻一再成為暴力事件受害者，不僅危及醫療人員人身安全，更嚴重衝擊醫療體系正常運作與民眾就醫權益。

廣告 廣告

醫師公會全聯會強調，醫療暴力零容忍，醫事人員是全民健康守護者，任何形式醫療暴力，無論是肢體攻擊、言語恐嚇及其他非法行為皆不能容忍。依《醫療法》規定，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙醫療業務執行。嚴正呼籲司法機關依法從嚴偵辦、嚴正處理，展現政府對「醫療暴力零容忍」的明確立場與行動決心。

此外，醫師公會全聯會呼籲，正視「執行醫療業務」認定過於限縮實務困境，近年來司法實務認定「妨害醫療業務執行」時，對於「執行醫療業務」範圍，仍採取過於限縮的解釋，往往僅限於醫師或醫護人員正在進行特定醫療處置的瞬間，始認構成妨害醫療業務。然而，醫療照護具有高度連續性、整體性與即時性，尤其在急診室等高風險場域，醫師、護理人員及醫療團隊於整個診療流程中，皆是在執行醫療業務的一環。倘若醫療人員遭受暴力，卻不被認定為「正在執行醫療業務」而無法適用醫療法，將使醫療現場安全防線出現重大破口。

呼籲主管機關與司法機關正視制度問題，透過實務溝通、指引釐清，甚至檢討修法方向，使法律保障貼近醫療現場，避免醫療人員遭受暴力時，反而落入保護不足困境。