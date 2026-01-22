醫療暴力! 醉男就醫不滿竟揮拳 釀護理師腦震盪

民視新聞/王俞斐、林進龍、林子翔、蔡甘文 台中報導

台中發生醫療暴力！一名男子酒後自殘被送醫，過程中不滿治療，起身追打醫生遭到制止，護理師見狀打算上前安撫情緒，反倒遭到男子揮拳攻擊，跌坐在病床無法動彈，還有頭部外傷、腦震盪現象，短暫失去意識，男子隨後被警方逮捕，依醫療法和傷害等罪嫌，移送偵辦。





監視器拍下，男子情緒激動，一個箭步，從急診處外頭衝進院內，一拳就往男護理師頭部重擊，護理師無力招架，踉蹌倒在病床上，痛到無法起身，但動手男子，絲毫沒有悔意，還想上前追打，被警衛以及他的妻子架開，院內另外一名男護理師見狀，立馬翻越護理站查看，就怕再有護理師，遭到暴力攻擊。

事發在台中澄清醫院中港院區，21號清晨4點多，26歲林姓男子和妻子吵架後酒後自殘，被送往醫院，急診醫師替他檢視傷口，林姓男子憤怒咆哮，表示不想處理傷口，還作勢毆打醫師，遭到制止後，在急診大門外休息，資深詹姓護理師見狀，想上前安撫患者情緒，沒想到遭遇無妄之災，重重一拳打下，導致他短暫失去意識，出現腦震盪，臉部留下擦挫傷。





動手毆打醫護人員的林姓犯嫌，體型壯碩，大約108公斤，案發後，被警方逮捕，依法移送偵辦。林姓犯嫌，酒後失態，無視護理師出自善意的關心，還動手毆人，最重可處三年以下有期徒刑，急診室暴力，得為衝動行為，付出應有的代價。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

