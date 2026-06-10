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醫療暴力5年累計逾1600件 廖偉翔籲修法加重刑責保障醫護 83

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

近年醫療暴力事件頻傳，第一線醫護人員在搶救生命、守護病患健康的同時，卻屢遭言語辱罵甚至肢體攻擊。根據衛生福利部統計，醫療暴力通報案件已由2020年的264件攀升至2024年的444件，創下近5年新高。立委廖偉翔今（10）日於立法院衛環委員會審查《醫療法》修正草案時指出，現行制度對醫療暴力的嚇阻效果明顯不足，呼籲朝野儘速完成修法，透過加重刑責、完善執法機制及強化醫療院所安全措施，打造更安全的醫療環境。

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廖偉翔表示，近5年醫療暴力通報案件累計高達1668件，其中急診室案件約占近一半、達800件；另外，根據相關判決分析，約7成受害者為護理人員，顯示護理師長期站在醫療暴力最前線，承受極大的執業風險。但根據媒體分析近年醫療暴力相關判決，超過9成被告遭判有罪，但平均刑期僅2.9個月，且超過99%的案件最終得以易科罰金結案，平均金額約8萬餘元。他質疑，在台灣，毆打一個正在救命的人，代價卻只是一張酒駕罰單，這樣的制度如何讓施暴者有所警惕。

廖偉翔指出，《醫療法》上次針對醫療暴力進行重大修正已是2017年，儘管政府多年來持續宣示「醫療暴力零容忍」，但通報案件卻不減反增，顯見現行法制仍有檢討空間。他指出，目前《醫療法》第106條雖規定最重可處3年以下有期徒刑，但實務上多數案件皆落在易科罰金範圍；至於通報數量最多的言語暴力案件，也常因難以構成妨害醫療罪，需由醫護人員自行提告，增加維權負擔。

廖偉翔認為要有效遏止醫療暴力，應有3項修法方向：第一，檢討《醫療法》第106條刑度結構，並研議針對酒後施暴及累犯加重處罰，提高實際宣告刑度；第二，支持增訂警察到場前得由現場人員協助制止暴力行為的法律依據，避免衝突擴大；第三，將《醫療法》第24條所稱的「必要措施」具體化，明確規範醫療院所應設置安全設備、建立通報蒐證及法律協助機制，並搭配相關罰則及中央經費支持。

「保護醫護就是保護每一位接受醫療照護的民眾。」廖偉翔呼籲朝野立委共同支持本次修法，加速完成審查，讓醫護人員能安心執業，也讓民眾獲得更完善的醫療照護保障。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

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