醫療模式變了、保單也該跟上！石崇良喊話：不該因沒住院拒賠

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衛福部長石崇良表示，醫療險理賠制度應跟上醫療模式改變，不應因未住院而影響保戶權益。資料照。李政龍攝



醫療險理賠規則可望迎來重大變革。對此，衛福部長石崇良今（10）日語帶保留表示，經常與金管會交換意見，並指出隨著醫療科技進步及照護模式改變，許多過去必須住院才能進行的治療，如今已逐步轉向門診或居家執行，商業保險理賠規則也應與時俱進，不應該因為照護模式的改變而不予給付。

根據《聯合報》報導，金管會今邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠制度，聚焦「住院改門診」、「一日手術」及「在宅急症照護」三大議題，研議保單給付是否應隨醫療趨勢調整

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石崇良表示，近年衛福部持續推動醫療照護模式轉型，包括前年上路的「在家住院」計畫，將部分原本需住院治療的感染症病患移至家中接受照護，不僅減輕家屬照顧負擔。去年進一步推動「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」，讓部分患者無須住院即可完成治療。

他指出，下一步將朝向「居家癌症治療」發展，目標希望今年下半年上路。參考國外經驗，癌症患者首次化學治療仍在醫院進行，若治療反應穩定並完成人工血管置放，後續療程可經醫師評估後於家中進行，降低往返醫院及院內感染風險。

石崇良說，癌症病患免疫力普遍較差，在家接受治療有助減少感染機會，也能避免病房安排限制，讓患者依照既定療程穩定接受治療。目前規劃方向為全癌別適用，但仍須經專業醫師評估病況與安全性。不過，他進一步指出，現行不少商業醫療險保單仍以「住院」作為理賠條件，導致部分醫院在向病患說明居家照護或門診治療方案時，病患會考量到保險給付的問題，導致新照護模式無法推動。

石崇良表示，衛福部已多次與金管會討論相關議題，希望透過與保險業者溝通，調整理賠機制，讓保單給付能符合現代醫療需求。他強調，若保戶原本購買的醫療保險已涵蓋相關治療內容，不應該因為照護模式的改變而不予給付。

他認為，此舉將將形成「三贏」，也似乎向保險業者喊話，強調「醫療費用是下降的，比住院費用還要下降」，且對醫院而言，可提升病床使用效率，緩解人力短缺與病床不足問題。

至於保險制度如何配合，石崇良透露，目前已與金管會討論兩大方向，包括開發符合在家醫療需求的新型保單，預計年底前可望推出；另一方向則是研議既有保單的調整機制，讓民眾不會因理賠限制而被迫放棄較符合需求的居家或門診治療方式。

他表示，目前將先由金管會與保險業者展開溝通，衛福部後續也將與金管會、保險局等相關單位持續協商，共同推動醫療與保險制度接軌。

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