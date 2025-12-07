醫療機器人走入臨床 衛福部擬訂指引

「請不要自己下床，小心跌倒。」住院病人想要下床時，電腦系統就會即時感應偵測，通知護理人員到場關切，防止失智長者、夜間自行離床走動而受傷，另外還有搬運機器人可協助送藥到病床，讓護理師不需再往返奔波護理站。

科技公司副總李鴻生說：「送餐機器人部分的話，它比較沒有一個身分核檢的動作，所以我們在醫院裡面有這個部分的不同。」

由於國內護理人力短缺，近年來國內醫療院所紛紛和科技業者合作，研發出可協助臨床的機器人、AI相關設備監測病人病情與安全等，例如這台「愛寶1號」機器人，就能到病床前幫患者進行手術前語音衛教，約可減少3成到4成護理人力工作量。

機器人提醒，「骨科手術前請勿進食8小時，以防止食物及水吸入氣管。」

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，「比如說機器人衛教、導覽、送物、甚至已經進展到非接觸的生理監測。」

各院所利用AI輔助診斷與篩檢愈來愈普及，醫療機器人最新應用也越來越廣泛，對此衛福部強調，已著手研擬醫療機構、應用生成式AI指引草案，並蒐集應用狀況，未來將視情況訂出規範。