醫療法初審通過 關鍵條文保留 加重醫療暴力刑責有共識
近年醫療暴力事件頻傳，立法院衛環委員會今天(10日)初審通過「醫療法」部分條文修正案，朝野雖對加重醫療暴力刑責具高度共識，但對於是否應區分遭施予暴力的對象而訂定不同罰則仍有歧見，關鍵條文予以保留，交付黨團協商。
近年醫療暴力事件頻傳，根據衛福部醫事司統計，近5年妨礙醫療業務執行的通報案件累計高達1,548 件，每年平均達300件以上，幾乎每天都有醫療暴力案件發生，危害醫事人員與就醫民眾的安全。
立法院衛環委員會10日排審「醫療法部分條文修正草案」，朝野立委共提出37個修法版本，草案重點聚焦加重醫療暴力刑責並強化即時通報與執法聯繫機制，經過一整天的討論，草案初審通過，但關鍵條文予以保留。
現行「醫療法」第24條規定任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱等方式妨礙醫療業務執行，若違反規定，警察機關應排除或制止。初審通過的條文增訂警察機關接獲通報「應立即派員赴現場」排除或制止，以強調時效與迅速性。
至於「醫療法」第106條所訂罰則，朝野立委一致主張提高刑責與罰鍰，衛福部統整各版本後，針對各類樣態增訂最低刑度，並拉高刑責與罰鍰的「天花板」。根據衛福部統整後的條文，若以醫療暴力妨礙業務執行，由現行處新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，改為5萬元以上、25萬元以下罰鍰；同時新增醫療機構的處分，若醫療機構未採必要措施確保醫事人員執行業務的安全，將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
此外，毀損醫療機構設備導致危害他人生命或健康者，由現行處3年以下有期徒刑，改為3個月以上、3年以下有期徒刑，增訂最低刑度。對醫療相關從業人員施以暴力、辱罵，妨害其執行業務，現行處3年以下有期徒刑，草案也增訂6個月以上的最低刑度，並拉高最高刑期至5年。若進而導致醫事、救護人員死亡，將由現行處無期徒刑或7年以上有期徒刑，拉高為無期徒刑或10年以上有期徒刑；若致重傷，則由現行處3年以上、10年以下有期徒刑，提高至5年以上、12年以下有期徒刑。衛福部長石崇良說：『(原音)再來如果是對人員的，對醫事人員、緊急醫療救護人員或其他在醫事機構裡面的這些從業人員，所以就不限於只是醫事人員，以強暴、脅迫、恐嚇、辱罵或其他非法之方法而妨礙他的業務或之虞的，這個過去是以3年以下有期徒刑，現在我們是把地板訂出來，就是要至少6個月，然後天花板從3年提高到5年。』
雖然朝野均對增訂最低刑度、拉高刑責與罰鍰有共識，但對於相關醫事人員泛指對象有歧見。部分立委認為應進一步區分遭施加暴力的對象，對於醫護人員、行政人員、清潔人員等應有不同裁罰，因此這項關鍵條文遭保留，仍待進一步協商。
此外，有鑑於近期接連發生醫療機構在診間違法設置針孔攝影機偷拍事件，民眾黨團提案修正「醫療法」第72條與第107條，明確禁止醫療機構及其人員從事窺視、竊錄等侵害病人隱私行為，並對相關不法行為加重刑事責任，民進黨立委林淑芬雖贊同修法構想，但雙方立法概念、邏輯有異，因此該條文也予以保留。(編輯：宋皖媛)
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