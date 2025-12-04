「醫療無國界」相挺！ 日本醫療中心首度來台參展

中部國際醫療中心理事長山田實紘與夫人親自率團來台，參與「台灣醫療科技展」，用行動力挺台灣。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本首相高市早苗挺台言論持續延燒，引發中國強烈反彈，在中日關係緊張之際，日本友台行動並未止步。國際獅子會前國際總會長、中部國際醫療中心理事長山田實紘今(4日)親自率團來台，參與「台灣醫療科技展」，這也是醫療科技展舉辦以來，首次有日本醫療中心正式參展，以實際行動展現對台灣的支持。

2025台灣醫療科技展今起一連4天在南港展覽館登場，總統賴清德今天出席活動開幕，並特地前往日本中部國際醫療中心展區停留，感謝日本友人以醫療專業相挺，用行動支持台灣，展現超越政治的深厚情誼。

山田實紘受訪時表示，他向賴總統分享自己的核心信念始終是「醫療沒有國界」，即使世界有政治與經濟界線，但面對需要被治療的病人，都願意跨越國籍伸出援手。賴總統本身是醫師，對此理念高度理解，雙方約10年前就曾短暫交流，如今在醫療展再次相見，總統能親自到場致意，讓他深受感動。

「這是台日醫療交流的重要里程碑。」山田實紘說，日本以精準與高品質的醫療聞名，台灣則在醫療創新與智慧科技方面表現卓越，期盼這次展會，進一步深化台日醫療合作與友誼，共同推動亞太醫療的發展與進步。

山田夫人也轉述，總統賴清德特別向山田表達敬意，感謝日本在台灣相對艱難的時刻，仍願意以實際行動力挺台灣。在台灣出生的她也分享，此次來台參展並非偶然，而是源於先生長年堅持「治療沒有國界、生命沒有高低之分」的理念，早在約20年前，先生就著手在日本鄉間規劃大型醫療中心，希望讓偏鄉居民也能享有與東京同等水準的醫療資源，中部國際醫療中心因此誕生。

中部國際醫療中心設有502床，具備7種語言醫療翻譯與世界級設備，吸引多國病患前往治療與健檢。山田此次親自率領醫師、護理師與技師團隊來台，分享日本最新醫療技術，涵蓋癌症質子治療、高齡族群常見的帕金森氏症無創聚焦超音波療程，以及台灣尚未引進的高階精準乳癌檢測設備，檢查快速、無需接觸，有助提升早期發現與治療效果。

