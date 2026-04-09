醫療現場充滿笑聲 新竹臺大分院攜小丑醫生陪伴病童

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紅鼻子醫生於新竹臺大分院候診區演出，帶動現場氣氛，陪伴病人度過候診時光。





新竹臺大分院9日邀請社團法人中華民國紅鼻子關懷小丑協會，於新竹院區、生醫醫院竹北院區及竹東院區展開「2026 Smile Tour：外星人嘟米的地球歡笑任務」巡迴演出。今年首度擴展至竹東院區，期望讓更多地區的病人與家屬都能獲得這份溫暖的情緒支持。

紅鼻子醫生化身外星特派員，現場以肢體表演帶動氣氛，吸引孩童目光並主動上台參與表演。現場民眾隨著節奏拍手，笑聲此起彼落，醫療空間的氛圍也隨之轉為輕鬆。

一名回診的許姓男童遠遠看到紅鼻子醫生出現在走廊，便興奮的拉著媽媽的手飛奔向前，原來男童之前住院時，正是紅鼻子醫生定期巡房，用音樂、歡笑陪他度過艱辛的時光，對男童而言，紅鼻子醫生不只是表演者，更是他最強大的戰友。

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新竹臺大分院蔡孟昆副院長表示，兒童在就醫過程中常伴隨焦慮與不安，情緒狀態會直接影響醫療配合度與治療品質。院方持續推動兒童友善醫療，將情緒支持納入整體照護，透過跨域合作，把陪伴帶入醫療現場，讓醫療在疾病處置之外，也兼顧病童的心理需求。



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