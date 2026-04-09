醫療用電動代步車橫行馬路 交通部將研議加強管理

立法院內政委員會今天(9日)邀請內政部長劉世芳及交通部次長陳彥伯就「加速落實人本交通環境」進行專題報告並備質詢，立委黃捷表示，不少民眾陳情指出醫療用電動代步器違規使用情況屢見不鮮，針對這種行人輔具被當作交通運輸工具來使用的情形，陳彥伯表示，醫療用電動代步器主管機關是衛福部，交通部會持續跟衛福部研議如何加強管理。

立法院內政委員會今天針對「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」邀請內政部長劉世芳及交通部次長陳彥伯進行專題報告並備質詢。

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民進黨立委黃捷指出，醫療用電動代步器法定速限最高時速10公里，是一種行人輔具，也就是說，在交通法規上被視為行人，而非車輛，所以應在人行道上移動，但是有民眾發現，這種行人輔具不只在馬路上趴趴走，甚至能開到時速40公里，更糟糕的是，這種行人輔具不是強制險投保對象，如果一般汽機車跟這種行人輔具發生車禍，還可能面臨求償困難的窘境。

陳彥伯表示，醫療用電動代步器主管機關是衛福部，衛福部有既定的管理規範，針對這種行人輔具被當作交通運輸工具來使用的情形，交通部會持續跟衛福部研議如何加強管理。他說：『(原音)因為像這樣的議題其實在中央的道安工作小組裡頭，大概也有請衛福部做一些相關的說明，因為那樣的輔具是由他們來核定的，所以它本身對於什麼樣的輔具是符合規定的，它有相關的規範，那如果說不符合這個規範，販售也好，或者是改裝也好，應該照理說要有相關的規範來...(立委黃捷：照理說這都是違規的啦！)如果不合規定來做處理，那這一部分我們會來跟衛福部看怎樣來健全一點的管理。』

黃捷表示，政府應該盡快研議出醫療用電動代步器相關責任保險機制，並積極應對違規行人輔具橫行馬路的現況，以合理保障所有用路人的權益。(編輯：宋皖媛)