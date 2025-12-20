醫療疏失釀悲劇！陸5月齡女嬰術後離世 屍檢揭傷口未處理引關注

大陸寧波一名5月齡女嬰小洛熙於11月14日在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟房間隔缺損手術後不幸離世，引發社會廣泛關注，多條相關消息登上百度與微博熱搜。12月20日，小洛熙的母親在社群平台公布部分屍檢報告，顯示女嬰右側第3至4肋間長達6.5公分的橫行手術創口未縫合，心包右側也有長5公分的未縫合手術切口。

寧波一名5月齡女嬰小洛熙手術後不幸離世，引發社會廣泛關注。 （圖／翻攝《光明網》）

寧波女嬰小洛熙案持續引發社會高度關注。綜合大陸媒體20日報導，小洛熙是鄧女士與許先生的第一個孩子，胎齡34週加6天早產出生。女嬰在5個月大時被診斷出心臟「房間隔缺損」，即卵圓孔未閉合病徵。11月14日接受開胸修補缺損手術，歷時7個多小時並經歷兩次縫合，手術被評定為「成功」，但當晚10時03分在加護病房因搶救無效離世。

屍檢報告由湖北崇新司法鑑定中心法醫劉良團隊主持，報告指出小洛熙心臟未檢見冠狀竇型房間隔缺損，冠狀竇口無異常。綜合分析認為，女嬰符合因繼發孔型房間隔缺損行修補術並發心力衰竭、呼吸功能衰竭而死亡。屍檢顯示實際缺損大小僅為1.0cmX0.9cm。

大陸知名歌手韓紅20日為此事發聲，她在社群平台表示：「這個病例錯得太離譜！太讓人氣憤了！孩子太可憐了！」韓紅指出，屍檢報告顯示心臟實際缺損大小僅為3毫米，5個月大的孩子有機會未來自己長好，即使不能，稍大一點再手術更安全。她認為手術過程中出現諸多過失，連手術創口都未縫合，與術前診斷的「1公分房缺需緊急手術」及醫生宣稱的「入門級高成功率」形成強烈反差。

小洛熙家屬發布的部分屍檢報告截圖。 （圖／翻攝《極目新聞》）

12月14日，寧波市衛生健康委員會發布通報，明確醫療團隊在診療過程中存在風險評估不足、手術操作過失、術中突發情況告知不及時等問題。涉事主刀醫師陳某賢、麻醉科主任等相關責任人員已被免職，醫院分管副院長受撤職處分，醫院黨委書記受警告處分，院長被記大過處分。

許先生20日下午表示，考慮擇期公布女兒完整的病歷和屍檢報告，將通過法律途徑解決此事。他強調：「我們唯一的訴求就是要真相。」屬地公安機關已於11月27日受理家屬報案，法院也於12月12日受理家屬提出的訴訟。

《新京報》對此事件發表評論表示，這起個案暴露一系列問題，顯然超出一般意義上合理容錯閾值。此案帶來的教訓，應該帶來更多的警醒，有效避免類似悲劇重演。

