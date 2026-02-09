醫療社福分散困擾三明治世代 芬蘭一棟式省事
（中央社記者陳婕翎台北9日電）台灣已邁入超高齡社會，上有老下有小的「三明治世代」壓力大，芬蘭赫爾辛基市推行一棟式醫療社福服務，專家盼台灣借鏡芬蘭經驗，建立跨領域合作照護系統，減輕長照家庭負擔。
住在台灣中南部的林奶奶患有失智症、行動不便，兒孫白天上班難全天照料，多次家族會議決定讓奶奶進入住宿型機構，但為申請相關補助文件，林奶奶兒子和媳婦在醫院、民政單位與住宿型機構等，闖關般疲於奔命，不斷請假，只為給林奶奶最完善的醫療與社福資源。
在少子化又超高齡的台灣，林奶奶家的情況，正是許多「三明治世代」的真實遭遇，在許多國家，醫療與社福資源是分屬不同系統，彼此溝通有限；芬蘭赫爾辛基市各區健康中心則是健康與社會照護整合的具體例子。
赫爾辛基市的1月某個週一早晨8時，攝氏負1度，太陽還在賴床，黑暗之中，位於卡拉薩塔瑪區的卡拉薩塔瑪健康與福祉中心（Kalasatama Health and Well-being Centre）燈火通明，建築物裡全是等待叫號的市民，他們不只等待看病、甚至準備申請社福資源。
羅森格倫（Lars Rosengren）是赫爾辛基市社福醫療和救援服務部門制度發展醫師，日前他在當地健康節論壇場外接受中央社記者專訪時表示，這是赫爾辛基2013年啟動的重大改革，同一個屋簷下獲得醫療與社福資源，減少奔波與重複填表與轉介的麻煩。
羅森格倫說，當時透過關鍵調查發現，赫爾辛基社福與醫療服務太分散，甚至有逾350個不同據點，「當1名病人需要3到4種不同服務，就必須跑3到4個地方，對使用者不友善。」這種人更不是少數族群，達20%至30%長期需大量、多樣化社福與醫療服務。
羅森格說，同時需社福資源與醫療介入者，分為偶發型及長期型，赫爾辛基模式為前者提供快速通道，一次就診媒合所有資源，「他們接下來很長一段時間都不需要再回來」；對後者指派1名服務協調員，雖不可能資源媒合一次到位，但可建立完整個人化服務組合。
其中規模最大就是卡拉薩塔瑪健康與福祉中心，自2018年正式營運，在同建築整合醫療與社福資源，包含處理突發或慢性疾病、口腔保健、心理健康諮詢與精神科服務、酒精和其他成癮物質輔導等，同時有社福諮詢、住房支援、身障者自立生活支持、長照資源介入等。
中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，即使台灣土地不大，服務資源仍面臨過於分散問題。有些家庭可能同時需要獨居老人、長照與身心障礙等資源介入，民眾必須自行在各管道間奔波，應建立單一評估模式與單一服務窗口，而非要求民眾自行跨單位尋找資源。
陳景寧表示，芬蘭經驗落地台灣，可朝「社區共融圈」為核心，最大挑戰在於如何界定共融圈適當範圍。芬蘭以硬體建築整合為特色，台灣更需軟體整合，肯定衛福部組改整合社政與醫政方向，避免服務過度碎片化，下一步關鍵在促進不同專業合作，打破本位主義。
羅森格同樣點出當台灣盼借鏡芬蘭經驗，建立「醫療與社福一站式」照護，這是一場深層的文化轉變。過去各專業多半在各自專業本位與部門框架運作，未來則必須跳脫既有界線，從病人或服務對象的角度出發，鼓勵各單位高層主動與第一線專業人員溝通。
羅森格認為，高層應清楚說明推動整合目的，及對病人、家屬與專業人員所帶來實質效益。大型醫療與社福體系跨專業理解是不可或缺的，各專業人員應清楚彼此角色與功能，透過系統化教育訓練，熟悉可運用服務資源，建立共同語言，發揮整合照護最大效益。（編輯；陳清芳）1150209
