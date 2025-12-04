醫療科技展慈濟開幕式 分享災難醫療的科技與人文

賴清德總統（中）於大會開幕式後，親自到慈濟展區參觀，慈濟醫療法人林俊龍執行長（左五）、花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左四）、台北慈濟醫院趙有誠院長（左三）親自陪同。

第九屆台灣醫療科技展於2025年12月4日至7日，於臺北南港展覽館一館舉辦，慈濟醫療法人暨花蓮、大林、台北、台中慈濟醫院，將以「精準醫療、AI賦能、智慧管理平臺、精實管理系統、醫護行動APP、VR實境體驗、中西醫合療」等主題，於四樓的M820區展示成果，四天展覽期間，慈濟將舉辦30場精彩的醫療科技與健康講座。此外，展場還邀請到北區慈濟人醫會、靜思人文、大愛感恩科技、慈濟骨髓幹細胞中心來共襄盛舉。

賴清德總統於大會開幕式後，親自到慈濟展區參觀。慈濟醫療法人林俊龍執行長、花蓮慈濟醫院林欣榮院長、台北慈濟醫院趙有誠院長親自陪同，以簡短影片解說慈濟醫療在光復洪災之後，開設三個醫療站，啟動無人機送藥到太巴塱國小給病人，林俊龍執行長與各院院長更親自到光復發送簡易醫藥包等投入，弘揚醫者救拔病苦的愛人之心。賴總統感念醫者智慧與仁心，親自與慈濟醫療主管一一握手致意。而慈濟的海報區還有賴總統於2021年頒發臺灣醫療貢獻獎給趙有誠院長的珍貴影像。

慈濟開幕式以「光復洪災--災難醫療的科技與人文」為主題。花蓮慈濟醫院於光復洪災隔日9月24日隨即與慈濟慈善基金會、慈濟志工一起進入災區，於大進國小展開義診。由於光復地區所有醫療院所都受災，醫療量能幾乎歸零，花蓮慈濟醫院受衛福部與花蓮縣衛生局請託，克服萬難，前後開設三個醫療站，為災民與各界志工超人提供即時的醫療服務，至10月11日共18天，嘉惠超過4,600人次。9月27日靜思精舍法師、慈濟醫療各院區主管與同仁，與慈濟慈善基金會、慈濟學校法人、慈濟人文志業同時動員大批人力，前往光復發送醫藥包，並協助災民清理家園。開幕式將展現慈濟醫療如何以專業、科技傳遞溫暖的醫者之愛。

慈濟醫療法人林俊龍執行長熱情歡迎各界貴賓蒞臨慈濟展場，經常參與慈濟海內外義診活動的林執行長分享：「慈濟醫療法人在證嚴上人的帶領下，秉持『守護生命、守護健康、守護愛』的精神。醫護與行政同仁以『將幸福留給病人，將責任由我們承擔』為使命。明年適逢慈濟基金會的一甲子，慈濟醫療志業始終與慈善並行，今日在現場看到各院投入光復救災的影片，其實慈濟在全球五十九個國家地區投入醫療救援，遍布二十八個國家地區皆有人醫會成員，為當地貧病民眾提供義診服務。目前臺灣有八間慈院與一間診所，我們持續努力地將最新的電腦設備、資通訊技術及AI智慧融入醫療服務，這次的展場都有成果展現，歡迎大家參觀並給予指導，讓慈濟醫療服務的品質與人文更上一層樓。」

前後成立三個醫療站，支援光復醫療量能長達18天的花蓮慈院林欣榮院長，感恩醫療同仁自願支援醫療站，超過1,300人次的熱情與投入。林院長提到，今年醫療科技展的展區在林俊龍執行長推動下，將慈濟四大院區集合在一起，展現出各院不同特色的慈濟人文與醫療科技。其中，花蓮慈院在證嚴上人的慈示下，於新冠疫情期間開始積極推動中西醫合療，並在中草藥的研發上不遺餘力，逐步完善中醫精準醫療，幫助許多危急病人重新看見生命的希望。花蓮慈院將持續以醫療專業與科技、人文並行，將最溫暖的醫療服務送到最需要的角落。

因為到花蓮參加法脈宗門營隊而自備雨鞋，與慈濟四大志業600多位同仁學員步行到光復災區，發送簡易醫藥包，並親自與清掃的台北慈濟醫院趙有誠院長分享：「感恩上人看到世界上許多的苦難人，並集合世界上有愛心的人，讓大家有機會付出。這次前往光復災區，看見災民需要即時的熱食、需要傾聽與陪伴，需要有人幫忙家園的清理及復原、需要醫療資源等等，這些慈濟都有做到！」趙有誠院長表示台北慈院未來有兩個目標，第一是AI智慧與精準醫療；第二是永續，落實綠色的醫院。台北慈濟醫院將在慈濟志工的強力後援下，持續提供高品質的醫療服務，致力醫療廢棄物的環保回收再利用，為全球永續發展盡一分心力。

慈濟醫療與慈善志業配合，長年與慈濟志工合作，至偏鄉甚至海外災區進行義診，累積走出醫院，動員人力、看診、往診、備藥、備器材等經驗，這次遇到光復鄉醫療量能全失，才能迅速建立醫療站與設立備援機制。更感恩慈濟醫療的同仁們展現高度人文情懷，全力支援醫療站排班，挺住光復醫療需求。感恩此次能藉著台灣醫療科技展的機會，向醫界分享「災難醫療的科技與人文」的經驗與心得。

慈濟展場開幕式後，緊接著進行「慈濟講座」的開講，首場就邀請到茹素40多年的慈濟醫療法人林俊龍執行長，親自以多年來進行實證科學的研究成果，講述「蔬食養生 抗病慢老」主題，讓民眾了解蔬食如何增進健康，並延緩老化。慈濟講座於12月4日至7日，由花蓮、大林、台北、台中四大院區與北區慈濟人醫會，共舉辦共30場精彩分享，介紹最新的健康觀念，並分享如何將先進科技運用在困難治療的疾病上。

撰文／慈濟醫療法人提供；攝影／游濬紘、慈濟醫療法人提供