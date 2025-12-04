醫療科技展登場 佳世達推樂齡、AI醫療應用

（中央社記者潘智義台北4日電）佳世達醫療事業群總經理楊宏培今天表示，因應2025年超高齡社會的到來，樂齡需求將持續增加。明基佳世達集團積極投入樂齡市場、AI醫療應用，以提供精準的醫療解決方案。

台灣醫療科技展今天登場，楊宏培指出，佳世達是台灣唯一同時擁有綜合醫院、醫療器材、藥房通路的科技廠商；集團結合院內外資源與科技創新，不僅提升醫療效率，也兼顧長者健康管理與生活品質，打造便利的樂齡健康照護模式。

他解釋，此次參展展示樂齡醫療健康的多元應用，讓長者「活得老，又活得好」，明基佳世達醫療健康大平台作為整合樞紐，聚焦院外預防與院內治療，推出AI心肺檢測、AI復健訓練以及AI健康管理平台App；透過胸腔影像分析、專屬訓練課程與生理指標追蹤，提升診斷效率並支援個人化健康管理，打造跨場域的樂齡醫療健康生態圈。

台灣醫療科技展是亞太規模最大的醫療科技盛會，去年參展攤位已超過2300個攤位，吸引超過20萬的參觀人次，其中更包含上百家的海外醫院與超過3萬8000名國際買家。明基佳世達集團連續第8年參與盛會，積極拓展樂齡醫療健康與AI智慧醫療商機。

佳世達說明，相較日本從高齡社會走到超高齡社會歷時29年，台灣僅用7年便急速進入超高齡社會，目前每5位國人中，就有一名65歲以上的長者，老化節奏之快令人憂心。為滿足從預防、保健到照護的連續性需求，明基佳世達集團打造「樂齡醫療健康生態圈」，展示院內外超過10項科技應用，並透過「AI健康管理平台App－Ha!app」串聯，讓醫師與使用者全面掌握健康狀況。

明基佳世達集團聯合集團內超過20家夥伴公司，展示6大主題，分別為樂齡醫療健康生態圈、智慧精準手術室、血液透析、超音波技術、健康照護及專業醫療耗材，提供民眾醫藥、防疫、樂齡全方位服務。（編聞：張均懋）1141204