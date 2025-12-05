醫療科技展秀AI肌肉 長庚精準解痛、新光機器人幫照護

2025台灣醫療科技展邁入第二天，展場亮點持續聚焦於AI與精準醫療的深度結合。各大醫院紛紛端出「落地應用」的實戰成果，從長庚醫院用AI預測肌腱炎療效，到新光醫院的智慧送藥機器人，再到亞東醫院將基因定序送上雲端，科技正一步步重塑醫療現場的面貌，讓治療更精準、流程更人性化。

長庚醫院：AI預測「肩痛」救星精準震波治療不再碰運氣

許多深受「肩鈣化性肌腱炎」所苦的民眾，常面臨復健無效的窘境。高雄長庚骨科部運動醫學科周文毅副教授團隊，首度結合AI機器學習技術，開發出可預測「體外震波（ESWT）」療效的AI模型。周文毅指出，傳統震波治療滿意度僅約6至7成，但透過這套AI模型，預測疼痛改善與功能恢復的準確率高達90%以上。

廣告 廣告

「早期診斷、精準治療，是恢復生活品質的關鍵。」周文毅以48歲的王小姐為例，她因肩痛難眠，經AI評估確認對震波反應良好，治療3週後疼痛便明顯緩解。這項研究不僅榮獲博士論文特優獎，更獲副總統接見嘉獎，展現長庚在智慧骨科領域的領先地位。

新光醫院：智能機器人神助攻護理師專心照護病人

新光醫院今年以「健康韌性」為題，展示多項智慧醫療成果。院長侯勝茂表示，隨著明年桂蘭樓啟用，將導入更全面的智慧設備，其中攜手新光保全推出的「智能機器人」成為吸睛焦點。

新誼整合科技副總經理李鴻生說明，護理人員過去有近4成時間花在配藥與取藥，透過具備導引、遞送功能的智能機器人，能大幅簡化送藥流程；運載機器人則能協助虛弱病人移動，減少暈倒風險。此外，新光醫院也展示整合病歷自動化與臨床決策支援的「SKH智能棒」，全面優化醫護溝通效率。

阿瘦實業：跨界醫療科技「足部AI」打造行動力中心

不只醫院，傳統零售也吹起智慧風。鞋業龍頭阿瘦實業首度參展，宣布與緯創醫學科技、習慣健康國際結盟，將全台門市升級為「行動力中心」。董事長羅榮岳強調，這是一場零售場域的革命。

透過阿瘦升級版「動態足測3.0」蒐集大數據，結合緯創研發的外骨骼機器人，能為長者提供貼身的動力輔助。物理治療師鄭融指出，這套系統填補了患者離院後的照護斷層，讓長者在社區也能安全進行肌力訓練，實現從預防到賦能的完整照護閉環。

阿瘦升級版「動態足測3.0」蒐集大數據，結合緯創研發的外骨骼機器人，能為長者提供貼身的動力輔助。（阿瘦足健康提供）

北醫附醫&神瑞：AI「一圖多篩」肺癌篩檢順便看心臟

台北醫學大學附設醫院攜手神瑞人工智慧（DeepRad.AI），啟動「AI心肺輔助篩檢平台」。北醫附醫院長施俊明表示，低劑量電腦斷層（LDCT）是肺癌篩檢核心，但透過神瑞的AI技術，民眾在做一次肺部掃描時，能同步完成心臟冠狀動脈鈣化評估。

神瑞執行長張曜吉指出，臨床數據顯示，約20%做肺部篩檢的民眾同時有中度以上的心臟鈣化風險。這項「一圖多篩」技術不僅提升篩檢價值，更能讓醫師依循國際標準自動生成報告，大幅節省判讀時間，讓預防醫學更有效率。

北醫附醫院長施俊明（圖前中）表示，低劑量電腦斷層（LDCT）是肺癌篩檢核心，但透過AI技術，民眾在做一次肺部掃描時，能同步完成心臟冠狀動脈鈣化評估。（記者鄒尚謙攝）

花蓮慈濟醫院：雲端透析平台強化偏鄉醫療韌性

為提升花東地區透析照護品質，花蓮慈濟醫院攜手Google Cloud與iKala合作，將血液透析作業平台擴展至玉里、關山慈院，實現花東三院同步共同照護。花蓮慈濟醫院腎臟內科檢查室主任醫師郭秋煌指出，平台上雲後，即使偏鄉院區遇到天災或線路不穩，仍能維持資料不中斷，大幅提升醫療韌性。iKala董事長程世嘉也表示，系統成功上雲能加速醫療協作，讓高品質醫療跨越地理限制延伸至偏鄉。

除了穩定運作，郭秋煌醫師說明，平台中也導入AI預測功能，可預測病人下個月血色素變化，並結合相似個案資料，提供個人化醫囑建議，協助醫師更快做出適合的決策。同時，透過三院共用同一套平台，護理同仁提出的流程新點子能同步更新，讓偏鄉院區也能快速享有貼心的應用，實現「護理創新智慧共享」。

花蓮慈濟醫院今年也在血液透析作業平台中導入 AI 預測功能，協助醫護更早掌握病人狀況。（花蓮慈濟醫院提供）

亞東醫院：基因定序上雲端分析速度飆升16倍

亞東醫院則宣布與台灣微軟、亞大基因科技合作，打造全台首座核心基因定序系統上雲的「亞東精準醫療永續平台」。副院長張至宏形容，這就像為病人量身打造的「健康導航」，透過雲端高速運算，能協助醫師精準掌握病人風險。

亞大基因科技執行長張明台說明，透過微軟Azure的雲端運算，將龐大的基因分析時間從一個月大幅縮短至40小時，效率提升16倍。目前該平台已應用於心血管、罕見疾病等領域，甚至成功揪出被誤診的「法布瑞氏症」患者，協助及早介入治療，展現精準醫療落地臨床的強大潛力。