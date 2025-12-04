醫療科技展聚焦ＡＩ 手機AI快篩 2分鐘測口腔癌

中榮於台灣醫療科技展展示護理協作機器人Nurabot。（記者陳金龍翻攝）

記者傅希堯、陳金龍∕綜合報導

2025台灣醫療科技展4日登場，今年展覽中AI成為焦點，由醫療機器人、藥品辨識、病理分析到掛號報到都有所應用，總統賴清德在開幕典禮時指出，結合科技產業優勢，使醫療生技產業蓬勃發展，台灣深耕計畫並深化國際合作，讓世界看見台灣。今年規模擴大至2100個攤位，開幕式匯聚超過200名國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」。

馬偕醫院在醫療展中展出裸錠藥物AI辨識機，2秒辨別2百顆藥丸，馬偕醫院指出，每天藥局處方量約6000筆，其中大約有120筆會異動，藥師每天要處理的分包機退藥多達1千顆，運用影像AI技術分析，只需將裸錠倒入藥盤，一次可辨識2百顆裸錠，正確性高達百分之98，且辨識機有警示功能，提醒外觀相似藥品混入，避免外觀、名稱近似藥品被錯置，使藥師核對與退藥時更安心。

廣告 廣告

馬偕醫院開發裸錠藥物ＡＩ辨識機，二秒就可辨別二百顆藥丸，且正確率高達百分之九十八。（記者傅希堯攝）

台北、台中、高雄及屏東等4大榮民總醫院以「未來醫療」為主軸，整合醫療資源與智慧創新能量，其中，台北榮總展出「智慧機器人應用」，涵蓋服務型機器人與AI放射藥品自動分裝系統；高雄榮總針對高齡社會開發整合型APP，推估每個月可節省36小時長照管理時數、年省新台幣3.38億元失智病人急診回診成本。

台中榮總首次發表「自動化膝關節間隙量測系統」，AI模型可模擬醫師臨床量測手法，在X光片上自動且精準量測膝關節內、外間隙寬度，協助醫師快速檢視判斷，為國人常見的退化性關節炎預防、治療與復健帶來新進展；屏東榮總展示智能管理系統。

總統賴清德參觀二０二五台灣醫療科技展，了解目前醫療科技發展情形。（總統府提供）

台大醫院與台灣大學共同展出包括口腔癌AI快篩、元宇宙延展實境系統以數位孿生技術打造可互動虛擬模型等，展現智慧醫療的創新實力與跨領域研發能量。

台大醫學院放射線科主任陳世杰現場展示口腔癌AI快篩方式，只要以手機鏡頭拍攝口腔黏膜影像，2分鐘內即能標定高風險病灶，分別以紅黃綠3個燈號顯示，綠燈代表沒風險、黃燈低風險、紅燈高風險，準確率達95%，適用於醫療資源不足地區、大規模社區篩檢等，有助推動早期防治普及化。

長庚醫院則展示川崎氏症AI判讀裝置，台灣地區川崎氏症發生率排名世界第3高，每年約有1千個罹病案例，罹病後如不把握10天的黃金治療期，就可能造成孩童心臟無可挽回的傷害。長庚開發的器材，只需要將感應器貼於手掌，分析患者血紅素與體內水分，就可提供判讀建議。