民視新聞／綜合報導

醫療科技展週四在南港展覽館盛大展開，隨著台灣即將邁入超高齡社會，相關市場有許多潛力，不只生醫醫材本業，其他產業也跨足智慧醫療市場。

國內鞋子品牌這次參與醫療科技展，與醫學科技公司和健康服務廠商合作，偵測和分析足部數據，了解人走路時，腳的重心和壓力分布，再加上AI穿戴裝置，可以提供患者更好的力學支撐、動作輔助，避免長者或患者，因為害怕跌倒而不願意活動，進而影響行動力的狀況。

原文出處：醫療科技展開幕！ 本土鞋子品牌跨足智慧醫療

