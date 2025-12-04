醫療科技展開幕 總統盼醫療生技產業立足臺灣、布局全球

由社團法人國家生技醫療產業策進會所舉辦的第九屆醫療科技展在南港展覽館舉行。總統賴清德親自出席並表示，一年一度的醫療科技展會，其實是亞洲指標性的盛會，也是世界各國瞭解臺灣醫療服務以及科技能量的重要窗口。

總統賴清德表示，生策會利用跨領域的醫療生技及科技的能量，打造出極具國際影響力的平臺，讓臺灣在全球健康產業的版圖中，扮演越來越關鍵的角色，這幾年來臺灣醫療科技產業已經打下良好基礎，臺灣不僅醫療水準高，生物科技產業也具有相當規模，更難得的是具備強大的半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算及5G通訊等科技產業，強強聯手，打下臺灣持續發展醫療科技產業的基礎。

總統賴清德也提到，2016年蔡英文總統上任後提出推動生物醫療科技產業的發展，2020年也特別把精準醫療列為國家要推動的六大核心戰略，去年上任後，他在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計劃地推動智慧醫療、再生醫療及精準醫療，期望透過大家共同努力，政府作為後盾，讓國人更健康、國家更強，也讓世界擁抱臺灣。在行政院與立法院的合作下，法制層面也越來越健全，包括2021年立法院三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，及2024年通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》，法規的完備進一步推動臺灣醫療科技產業的發展。

醫療科技展從即日起展出到12月7日，地點在臺北南港展覽館一館，生策會歡迎有興趣的民眾前往參觀。