醫療科技展 中醫大醫療體系展示跨域創新成果

2025台灣醫療科技展昨（四）日起於台北南港展覽館一館隆重登場，中國醫藥大學暨醫療體系以「醫療AI機器人 智慧照護新紀元」為主題，以「中醫大醫療體系暨生醫園區」為主軸，呈現從AI照護科技、全球首例異體CAR-T新藥、外泌體精準治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域創新成果。今年首度同時推出外泌體與AI智慧醫療、阿茲海默症精準醫療高峰會等研討會，以及由體系衍生企業參與的多場展演會，全面展示中醫大在智慧醫療與生醫創新上的最新成果與國際交流動能。

中醫大暨醫療體系蔡長海董事長表示，體系以「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」為四大核心策略，結合中醫大生醫園區，積極推動Smart University與Smart AI Hospital，打造台灣下一個國際級醫療創新樞紐。

周德陽院長則指出，今年首度亮相的生成式AI照護型機器人、全球首例治療實體癌異體CAR-T正式進入國際臨床試驗、與奈米外泌體標靶技術等成果，象徵著中醫大體系從研發、臨床到產業化的全面推進。

周德陽院長說，首度參展的長博生技展示新世代INSP標靶奈米藥物傳遞技術，為不須額外嫁接抗體的標靶奈米系統，具優異的療效與抗藥性。