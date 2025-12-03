醫療科技展 AI智慧裝置成趨勢

上曜集團旗下世紀民生將參與台灣醫療科技展，展出最新一代升級版的AI智慧穿戴裝置「沛能戒」。（上曜集團提供）

記者林雪娟∕台南報導

上曜集團旗下世紀民生將於四日起舉辦的台灣醫療科技展，正式公開第三代、升級版的ＡＩ智慧穿戴裝置「沛能戒」，象徵公司在ＡＩ智慧大健康布局，進入加速期。未來智慧健康監測、長照科技及保健品串聯的生態圈效應，將成為集團成長的重要想像空間。

世紀民生也將大手筆祭出免費健康數據檢測，並贈送集團品牌「朝和生醫」保健食品，希望提升品牌接觸率與用戶導流，帶動後續會員、ＡＰＩ服務與商用合作擴張。

世紀民生智能戒事業群執行長劉元勛表示，全球智慧穿戴市場正從時尚配件走向健康監測，產品趨勢轉向輕薄短小。而沛能戒強調為「一個環繞在你指間的私人健康管家」，具備二十四小時指尖監測，包含心律及心律異變監測、體溫、血氧、睡眠、壓力監測及生理週期管理、活動管理、卡路里等數據監測，獲得今年國家新創獎肯定。

沛能戒會針對用戶震動提醒，如久坐、喝水、閉眼提醒，智能設計還擁有如電子書翻閱、遙控拍照、簡報操作、影片切換等觸手可及的功能。相較手環或手錶，因貼合指腹，即使移動，也能取得穩定精準訊號，並提供保險、健康管理業者更具價值資料，鎖定中高齡健康管理族群。計畫更新增跨設備互聯，與體脂機、血糖機、血壓機等第三方裝置串接，走向多設備整合平台。

世紀民生董事長張祐銘強調，沛能戒是公司投入ＡＩ智慧大健康生態圈核心入口，不只穿戴設備，後端生成健康趨勢與資料分析，可有效整合集團各事業體，如保險端的客製化保單；保健品「朝和生醫」可依個人數據提供精準營養建議；銀髮照護與銀髮住宅，建立長期監護與生活場景串接；並可應用在ＮＦＣ、門禁、智慧生活，打造多場景跨界服務。