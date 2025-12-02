醫療科技展4日登場 醫療機器人、AI輔助診斷成焦點

（中央社記者何秀玲台北2日電）生策會與政府部會主辦的台灣醫療科技展將於4日至7日登場。生策會表示，作為亞太最具規模的醫療科技採購平台，今年展會規模擴大至2100個攤位，開幕式將匯聚超過200位國際買家，共同關注年度「十大醫療科技產品」，其中醫療機器人、AI輔助診斷等皆是關注焦點。

生策會表示，今年展會除了擴大攤位規模之外，並吸引美國、加拿大、韓國、日本等國主動參展；今年共有45個海外代表團、31個國際產業協會與9個國際醫院組織參與，總計320位企業成員與130位醫院領導人來台採購交流。

生策會指出，今年年度十大醫療科技產品中，在智慧醫療方面，展會展示專為醫療場域打造的AI機器人中控平台，以及10多項已在臨床落地、具商轉能力的醫療機器人，涵蓋手術導航、院內照護、復健訓練與智慧物流等多項應用，展現台灣在醫療自動化與智慧化實力。

在醫療器材方面，亮點包括以量子級微機電技術達成解析力翻倍的超音波設備、AI輔助診斷搭配裸視3D顯示技術、非接觸式睡眠呼吸中止檢測設備，以及能以AI自動搜尋蛋白位置的智慧顯微鏡；另外還包括全球少數具備中子束能量釋放的BNCT（硼中子捕獲治療）設備，以及精準數位放療系統。

另外，台灣原創的醫療品質認證機制SNQ國家品質標章，將在6日舉辦的「亞太醫療品質年會」發表重大國際合作進展，主辦單位生策會將宣布與國際健康照護成效評估聯盟（ICHOM）簽署策略合作協議，期望藉此強化台灣醫療品質與國際的深度對接。（編輯：楊凱翔）1141202