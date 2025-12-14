醫療科技進步 婦癌治療更多選擇

癌症希望基金會舉辦婦癌學習營，介紹治療趨勢。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

一名女性運動教練被診斷為第3期卵巢癌，歷經化療、標靶治療，到預防性乳房切除和重建手術，一連串的治療與藥物副作用嚴重影響她的生活。她主動簽署「預立醫療」，希望在治療旅程中保持自主，而不是被動承受。

癌症希望基金會日前舉辦婦癌學習營，介紹最新治療趨勢。成大醫院副院長、婦產部婦女腫瘤科醫師許耿福指出，隨著醫療科技持續進步，標靶藥物、免疫治療、抗體藥物複合體（ADC）等新型治療在婦科腫瘤領域陸續問世，為患者帶來更多治療選擇。以子宮頸癌為例，疫苗的推出讓預防從「被動篩檢」走向「主動保護」，施打後能降低罹病風險；而在卵巢癌領域，透過基因檢測能協助醫師更精準地進行診斷與治療規劃。

高雄長庚婦產部婦癌科主任吳貞璇表示，針對「超音波檢查是否足以發現早期卵巢癌？」首先要了解自己是否屬於高風險族群（如有無家族遺傳史），並建議定期檢查。目前超音波檢查仍有其侷限，然而透過定期追蹤，仍有機會及早察覺卵巢的變化，並及時進一步檢查與治療。如果擔心罹癌後遺傳給下一代，定期追蹤檢查是最好的保護。

吳貞璇指出，對於晚期卵巢癌病友，醫師會透過基因檢測協助更精準的治療規劃，爭取更長的存活期；HER2蛋白與細胞生長相關，癌細胞若過度表現HER2，會使腫瘤細胞快速增生。過去針對此類病友的治療有限，但隨著醫療科技的進展，新藥陸續問世，為婦癌治療帶來更多可能性。