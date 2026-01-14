醫療糾紛現場 真實故事集結出書

花蓮慈院醫務秘書李毅，長年致力推動電子醫病通報系統，首次將親身經歷－母親因醫療疏失離世的傷痛，撰寫成新書《在傷痛深處，仍願相信》，結合近二十則醫療真實故事，提醒醫療不只是治療，更是醫療人員及病人、家屬間的理解。

「李醫務秘書，為花蓮建立醫院通報機制 減少憾事。」

花蓮慈院醫務秘書李毅，長期推動電子醫病通報系統，有效建立醫病溝通管道，首次撰寫新書，就挑戰醫病間鮮少探討的主題。

花蓮慈濟醫院醫務秘書 李毅：「兩年前吧，那個時候 我就覺得應該是，可以去寫這本書的時候了，那原因就是因為，這裡面有最深層的，醫病之間的一種情感的流動，可是這是通常不會去討論的，而且避之唯恐不及。」

廣告 廣告

醫學與法律雙專業背景的李醫師，母親在醫療疏失中，失去寶貴生命，促成他撰寫的因緣。

花蓮慈濟醫院醫務秘書 李毅：「當醫療不符合期待的時候，當病人傷心 傷痛的時候，當醫生也很難過的時候，這中間 我們也怎麼樣，把這個橋梁建立起來，那我在這中間努力是什麼，我看到什麼，所以我就把這些故事把它寫下來。」

書中近20則醫療糾紛現場的真實事件，分享如何改善醫病間關係。

花蓮慈濟醫院醫務秘書 李毅：「醫學是一種知識，是一種經驗的累積，但是醫療裡面是人性，它首先是人的事情，透過這一本書，他(醫生)能夠重新知道，病人的心情的轉折，知道自己行醫的初衷。」

新書透過不完美的案例，說明醫療不只是治療，在醫生與病人間，其實還有情感的陪伴同行。

更多 大愛新聞 報導：

氣溫驟降要當"心"！血管急遽收縮恐致命

肺癌"新國病" 台北慈濟醫院衛教講座

