醫療糾紛頻繁 獸醫身心俱疲

動物醫療糾紛屢見不鮮，獸醫人員流動其實相當高。圖為獸醫師幫野鳥清理傷口。（本報資料照片）

獸醫師被許多人視為高薪的夢幻職業之一，且隨著毛小孩數量提升，獸醫系也湧現就讀熱潮，但農業部防檢署數據顯示，全台獸醫人數過去4年僅增476人。業內人士透露，動物不會說話，飼主與獸醫溝通時常有摩擦，頻繁的醫療糾紛讓獸醫疲倦，人員流動其實相當高。

防檢署統計，2020年全台獸醫人數5486人，到2024年為5962人，4年僅增加476人，與外界認知有落差。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事覃大倫認為，獸醫增加速度慢，原因不外乎就是流動率高，獸醫如同看小兒科，動物不會說話，全憑家屬、也就是飼主感受，醫療糾紛屢見不鮮，久而久之就形成離職的主因。

覃大倫表示，伴侶動物獸醫師看似光鮮亮麗，但飼主給予的壓力太大，許多新進獸醫師滿懷熱血踏入職場，最後卻還是因無法融入環境而退出。舉例來說，獸醫師為了檢查而使用精密儀器時，可能會遭飼主質疑巧立名目、不夠專業等，若不透過儀器，又可能出現誤診衍生糾紛，但獸醫本著救治的心，不會有人想要誤診。

前台大獸醫系主任周晉澄指出，獸醫放在世界各國來看，都是自殺率的名列前茅的職業，自己在系上擔任面試官時，聽過無數學生因心懷救治動物的夢想而報考獸醫系，然在畢業後，卻變成要幫動物執行安樂死、面對家屬壓力等，因此獸醫師或多或少都會有些心理上的芥蒂存在。

周晉澄呼籲，社會應尊重專業，不要用個人的觀念壓在獸醫師身上，要讓他們有發揮的空間。此外，政府應讓獸醫回歸專業，以公職獸醫師為例，他們的工作是救治動物，而不是處理各項行政事務、面對民眾、民代、相關部會等。